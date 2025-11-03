В Польше с 2026 вырастут пенсии: что известно
Институт социального страхования в Польше (ZUS) представил план работы Фонда социального страхования на 2026 год, предусматривающий рост числа пенсионеров, размеров выплат и общих расходов.
Об этом сообщает inpoland.
По прогнозам, общие расходы ZUS превысят 500 миллиардов злотых — это рекордный показатель для системы социального страхования Польши.
В следующем году количество получателей пенсий и выплат по инвалидности возрастет примерно на 123 тысячи человек по сравнению с 2025 годом. Основные факторы — демографические изменения и стабильные вклады работающих граждан.
Средняя пенсия, по оценкам, составит около 4320 злотых в месяц. На пенсионные выплаты и пособие по инвалидности планируется потратить 444 миллиарда злотых, что составляет 89% всех расходов Фонда.
Доходы ZUS в 2026 году прогнозируются на уровне 509 миллиардов злотых:
- около 80% этих средств поступят от взносов на социальное страхование, уплачиваемых работниками и работодателями;
- остальное обеспечит государственная дотация более 90 миллиардов злотых и поступления из Открытых пенсионных фондов в размере 11,7 миллиарда злотых.
Среди других расходов — пособие по болезни (22,1 млрд злотых), по беременности и родам (11,3 млрд), а также средства на профилактические мероприятия, связанные с инвалидностью и несчастными случаями.
Также план на 2026 год предусматривает выполнение новых социальных обязательств. В частности, размер пособия на погребение вырастет до 7000 злотых. Также запланирован перерасчет пенсий для лиц, вышедших на пенсию в июне 2009−2019 годов, чтобы устранить последствия разницы в предыдущих формулах расчета.
