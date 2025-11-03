0 800 307 555
В Украине стартовали программы помощи тем, кто лишился работы, и ветеранам

Личные финансы
Правительство запустило два новых экспериментальных проекта поддержки — для тех, кто потерял работу, и для ветеранов и ветеранок.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Поддержка для лишившихся работы

Первый проект предназначен для людей, которые остались без работы, но еще не обратились в службу занятости и не получили статус безработного. Проект призван обеспечить быстрый доступ к государственным программам по трудоустройству, а при необходимости к программам профессионального обучения или переквалификации.
Ключевым элементом является проактивная поддержка со стороны службы занятости, чтобы помочь человеку вернуться к работе еще до официального получения статуса безработного.
Как работает система:
  • если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет работу, Пенсионный фонд передает его данные в Государственную службу занятости;
  • специалисты службы связываются с таким лицом через электронные каналы коммуникации и информируют о доступных социальных услугах и возможностях трудоустройства;
  • также будут отслеживать результаты обучения для дальнейшего сопровождения до момента трудоустройства.

Программа для ветеранов и ветеранок

Второй экспериментальный проект направлен на поддержку ветеранов войны и демобилизованных лиц. Проект призван усовершенствовать механизмы социальной и профессиональной адаптации после службы.
Предусматривается тесное взаимодействие между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости.
Основные изменения в рамках проекта:
  • упрощается процедура регистрации в службе занятости: заявление можно подать через специалиста по сопровождению с согласия ветерана;
  • для работодателей, которые трудоустраивают ветеранов во время военного положения, сумма компенсации повышается до 100% фактических затрат на оплату труда, но не более 1,5 минимальных зарплат;
  • ветераны смогут участвовать в общественно полезных работах без получения статуса безработного, а оплата за такую ​​работу составит две минимальные зарплаты.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что правительство приняло комплекс решений для развития рынка труда. Так, ветераны, участвующие в общественно полезных работах, будут получать повышенную оплату — до 16 000 гривен. Предприятия, которые будут нанимать ветеранов не менее чем на год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.
Как сообщала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, около 50% ветеранов по возвращении в гражданскую жизнь возобновляют работу на предыдущем месте. В каждой громаде работают специалисты по сопровождению ветеранов, которые могут помочь и показать человеку, куда дальше двигаться.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
