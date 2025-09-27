Половина ветеранів після демобілізації повертаються на попереднє робоче місце
Близько 50% ветеранів після повернення до цивільного життя відновлюють роботу на попередньому місці.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в телеефірі, передає Укрінформ.
«В середньому 50% людей повертаються на своє робоче місце. Хтось дійсно хоче бути долученим до сектору безпеки і оборони. І ми бачимо, як створюються бізнеси, які працюють і створюють товари подвійного призначення, дрони тощо. Є і ті, хто шукає себе, проходить програми перенавчання», — сказала міністерка.
За її словами, в кожній громаді працюють фахівці із супроводу ветеранів, які можуть допомогти і показати людині, куди далі рухатися.
Вона зазначила, що також є гранти на підтримку бізнесу, і близько 2,8 тис. бізнесів ветеранів було підтримано з початку повномасштабного вторгнення.
«Це бізнеси і ветерана, і подружжя. Буває так, що ветеран ще воює, а бізнесом опікується родина. Ми розвиваємо ці програми, поширюємо їх, і готові більше інвестувати в бізнес ветеранів», — додала Калмикова.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.
