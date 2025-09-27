Водійський іспит: як підготуватися, щоб не провалити спробу Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

Водійський іспит: як підготуватися, щоб не провалити спробу

З першого разу успішно складають практичний іспит лише близько 18% кандидатів у водії. Багатьом потрібно кілька спроб, аби показати необхідний рівень навичок.

У Головному сервісному центрі МВС дали поради , на що звернути увагу при підготовці до складання іспиту.

Якщо іспит не вдалося скласти з першого разу, на додаткову підготовку виділяється мінімум 10 днів. Після другої спроби очікувати на наступний іспит потрібно не менше 20 днів, а після третьої та подальших спроб — щонайменше 30 днів.

Не варто покладатися на удачу. Як радять фахівці, краще звернутися до акредитованого навчального закладу, де проходили практику, і відпрацювати свої слабкі сторони.

На що звертати увагу під час додаткового навчання

Аналіз помилок. Зверніть увагу, що саме вам не вдалося під час складання практичного іспиту. Згадайте зауваження екзаменатора чи інструктора або завдання, з яким не впорались.

Практикуйтесь. Відпрацьовуйте проблемні маршрути та локації у реальних дорожніх умовах: години пік, інтенсивний рух, різні райони міста.

Зберігайте спокій. Впевненість за кермом — ключовий фактор успіху. Контролюйте стрес, повторюйте ПДР та відпрацьовуйте складні маневри до автоматизму.

Які документи взяти на іспит:

паспорт або ID-картка (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або довідка ВПО;

ідентифікаційний номер;

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 420 грн.

Нагадаємо, в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.

Одним із головних елементів нововведень стала повна відеофіксація практичного іспиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.