Найкращі криптобіржі для торгівлі: вибір для новачків та досвідчених трейдерів

Криптовалютний ринок стрімко росте, але перший крок у торгівлі завжди починається з вибору біржі. Від цього рішення залежить і ваш комфорт у торгівлі, і безпека активів.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, які платформи підходять тим, хто тільки знайомиться з криптою, і які — досвідченим трейдерам.

Для тих, хто лише починає свій шлях у криптосвіті, підійдуть Coinbase та Kraken.

У випадку з Coinbase , за словами фінансового трейдера Віктораса Карапетьянца, це один з найпростіших способів увійти у крипторинок. Інтерфейс максимально інтуїтивний, є навчальний центр та програма, де можна пройти міні-курси та отримати токени. Для новачка це шанс розібратися у базових механіках без серйозних ризиків.

«Досвід краху FTX продемонструва, що навіть найбільший майданчик без належного контролю та прозорості може спричинити катастрофу для мільйонів користувачів», — сказав Карапетьянц.

Він наголосив на тому, що цей випадок став для ринку болючим, але важливим уроком: не можна сліпо довіряти гучному імені або обсягам торгів — важливо перевіряти, як біржа зберігає резерви, які механізми захисту клієнтів використовує і наскільки реально вони працюють.

Якщо ви вже є китом криптовалюти, то для вас підійде OKX та dYdX.

За словами аналітика, OKX стабільно входить у топ-3 за обсягами деривативів, забезпечуючи глибоку ліквідність на ф’ючерсах і опціонах, а також пропонує широкий набір інструментів — від споту і безстрокових контрактів до професійних і торгівельних підпрограм складних ордерів.

Загалом, початківцям важливі простий інтерфейс, невеликі мінімальні суми для покупки, навчальні матеріали. Тоді як досвідченим трейдерам потрібні розширені інструменти: маржа, ф’ючерси, API, аналітика, знижки за обсяги.

Нагадаємо, за даними Європейського банку з розвитку та реконструкцій, українці з липня 2023 року до липня 2024 року придбали криптовалюти на $182 млн. У звіті ЄБРР йдеться , що українські користувачі активно витрачали криптовалюту, зокрема й на покупку біткоїнів — на суму 882 млн грн

