Solana, XRP і XYZVerse складають тріо альткойнів з великим потенціалом зростання

Три цифрові монети привертають особливу увагу завдяки своєму швидкому прогресу та унікальним характеристикам. Solana, XRP і XYZVerse привертають увагу як інвесторів, так і трейдерів своїми останніми рухами. У той час як деякі монети борються за виживання на ринку, ці токени виділяються серед інших. Причини їхнього зростання можуть здивувати навіть досвідчених спостерігачів.

Solana (SOL)

TradingView

Solana торгується в діапазоні від 213,97 до 257,98 після помітного технічного прориву вище ключового опору на рівні 231,87 доларів (рівень Фібоначчі 23,6%). Токен подорожчав на 8,96% за сім днів і на 23,84% за останній місяць, а нещодавнє щоденне зростання на 3,11% перевищило загальний приріст криптовалютного ринку на 1,04%.

Сигнали динаміки підкріплюють оптимістичний прогноз. RSI знаходиться на рівні 53,38, а бичачий перетин MACD до +2,01 вказує на те, що покупці зберігають контроль. Монета утримується вище критичної підтримки на рівні 231,87 долара, а 7-денна SMA на рівні 238,63 долара забезпечує додаткову підтримку. Ця технічна сила узгоджується з інституційним накопиченням, оскільки станом на вересень 2025 року Digital Asset Treasuries володіє 8,9 млн SOL (1,8 млрд доларів).

Спекуляції щодо ETF підсилюють зростання, оскільки рішення SEC щодо ETF Franklin Templeton і BlackRock’s Solana відкладено до 30 жовтня і 14 листопада відповідно. Аналітики Bloomberg оцінюють ймовірність схвалення на 90−95%, а майбутнє оновлення консенсусу Alpenglow, що націлене на остаточну фіксацію в 150 мс, вступає у фазу управління, що потенційно може залучити більше інституційної активності DeFi.

Пробиття рівня 275,85 доларів може підштовхнути ціни до розширення Фібоначчі 127,2% на рівні 269,02 доларів, що представляє потенційний ріст на 17−36%. Однак, якщо не вдасться утримати рівень пробиття 231,87 доларів, існує ризик відступу до 187,83 доларів або глибшої підтримки на рівні 143,82 доларів. З наближенням термінів ETF і прогресом оновлення мережі, бики, здається, готові до чергового тесту верхнього опору, хоча ризик «продажу новин» в жовтні вимагає обережності.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,005 долара.

На наступному 14-му етапі передпродажу вартість токена $XYZ ще більше зросте до 0,01 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.

Створено для бійців, побудовано для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить його одним з найбільших айрдропів в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX та регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об’єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ripple (XRP)

Джерело: TradingView

XRP торгується в діапазоні від 2,87 до 3,19 після технічного прориву вище рівня опору Фібоначчі 3,07 $. Цього тижня монета подорожчала на 2,74%, а нещодавнє щоденне зростання на 1,28% випередило біткойн та ефіріум на тлі більш широкої ротації альткойнів. Незважаючи на місячне зниження на 2,02%, ціна залишається на 24,40% вищою, ніж шість місяців тому.

Технічний імпульс наростає, оскільки RSI піднімається до 57 з потенціалом для зростання, а бичачий перетин MACD (0,028 проти сигнальної лінії 0,005) підтверджує тиск покупців. Зона 3,07−3,18 доларів тепер забезпечує критичну підтримку після прориву, при цьому 10-денна середня на рівні 3,03 тісно слідує за 100-денною лінією на рівні 3,05.

Інституційні події додають складності прогнозу. Цього тижня був запущений REX-Osprey XRP ETF (XRPR), який став першим продуктом XRP, що котирується на біржі США, хоча його гібридна структура розмиває прямий попит на XRP. Тим часом партнерство Ripple з африканськими фінтех-компаніями для впровадження стейблкоіну RLUSD може сприяти ліквідності мостових активів, а відкладення SEC XRP ETF Franklin Templeton до листопада зберігає регуляторну невизначеність.

Стабільне закриття вище 3,18 долара націлене на рівень 3,48 долара (розширення 161,8%), що представляє потенційний 16% ріст. Однак нещодавній продаж великими інвесторами (понад 120 млн доларів за 24 години) і прохолодна реакція на ETF вимагають обережності. Якщо імпульс зникне, підтримка залишається на рівні 2,71 долара, а 2,38 долара є більш глибокою підтримкою. Сильні результати за шість місяців вказують на те, що падіння можуть привабити покупців, особливо з огляду на те, що затвердження ETF залишається ймовірним, незважаючи на затримки.

Висновок

На тлі триваючого бичачого тренду 2025 року SOL і XRP демонструють міцні фундаментальні показники, а XYZVerse пропонує свіжу синергію мем-спорту та потенціал на ранній стадії, утворюючи збалансований набір для сильного зростання.



