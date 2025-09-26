Українці за рік накупили криптовалюти майже на $1 мільярд, — ЄБРР 26.09.2025, 01:28 — Криптовалюта

Українці за рік накупили криптовалюти майже на $1 мільярд, — ЄБРР

Українці з липня 2023 року до липня 2024 року придбали криптовалюти на $182 млн.

Про це йдеться у звіті Європейського банку з розвитку та реконструкцій.

За оцінкою Chainalysis — Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа країн із найвищим рівнем використання криптовалют. Серед регіонів ЄБРР найвищі показники впровадження криптовалют мають Нігерія, Україна та Туреччина.

«Нещодавнє зростання криптовалютної активності було зумовлене переважно інституційними переказами (в діапазоні від $1 млн до $10 млн) та професійними переказами (в діапазоні від $10 000 до $1 млн)», — зазначають у документі.

У звіті ЄБРР йдеться, що українські користувачі активно витрачали криптовалюту, зокрема й на покупку біткоїнів — на суму 882 млн грн. Це показує високий рівень адаптації цифрових валют у фінансових операціях та свідчить про потенціал українського ринку для розвитку нових цифрових сервісів.

Глобальна капіталізація ринку криптовалют станом на середину 2024 року складала приблизно $4 трлн, що на 57% більше, ніж у попередньому році.

Стейблкоїни, такі як Tether і USDC, складають 85% ринку цих валют із загальною капіталізацією $272 млрд, забезпечуючи стабільність вартості для щоденних транзакцій, переказів та заощаджень у країнах з високою інфляцією.

«На відміну від волатильних криптовалют, таких як біткоїн або ефіріум, стейблкоїни призначені для підтримки стабільної вартості завдяки прив’язці до традиційних фіатних валют, таких як долар США, що робить їх особливо привабливими для щоденних транзакцій, грошових переказів і заощаджень в економіках із високою інфляцією або обмеженим капіталом», — йдеться у звіті ЄБРР.

З 560 млн власників криптовалюти в усьому світі 37 млн людей проживають у регіонах ЄБРР.

Також зазначимо, що більш ніж чверть інвесторів в Україні володіють криптою

Легалізація крипти в Україні

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо легалізації криптовалютних активів.

Проте ухвалений документ Голова НБУ Андрій Пишний не вважає «досконалим», але готовий доопрацювати його до другого читання спільно з профільним комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами й учасниками ринку.

14−15 млрд грн щороку. Водночас за попередніми підрахунками, легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні

Так, криптовалюта приваблює свободою розрахунків і швидкими переказами. Але разом із цими перевагами існує й інший бік медалі — ризик потрапити на гачок шахраїв. Їхні схеми стають дедалі хитрішими й різноманітнішими, тож варто знати, як вони працюють, аби вчасно розпізнати небезпеку та вберегти власні гроші. Про найпопулярніші схеми з криптовалютами — читайте тут.

