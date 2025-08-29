Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми — Finance.ua
Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми

Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми
Криптовалюта приваблює свободою розрахунків і швидкими переказами. Але разом із цими перевагами існує й інший бік медалі — ризик потрапити на гачок шахраїв. Їхні схеми стають дедалі хитрішими й різноманітнішими, тож варто знати, як вони працюють, аби вчасно розпізнати небезпеку та вберегти власні гроші.
У Нацполіції на запит видання Speka розповіли про найпопулярніші схеми шахраїв із криптовалютою та дали поради, як захиститися.

Найпопулярніші шахрайства з криптовалютою у 2025

  • Інвестиційні афери з обіцянкою високих прибутків на крипті
Шахраї пропонують «гарантований дохід» від вкладень у криптовалюту, часто використовуючи фейкові платформи та соціальні мережі.
  • Фейкові криптобіржі та торгові платформи
Злочинці створюють сайти та додатки, які імітують реальні криптобіржі. Користувачі вкладають гроші, а потім їхні кошти зникають.
  • Фішингові сайти та викрадення облікових даних криптогаманців
Зловмисники надсилають підроблені посилання на «офіційні» сайти бірж чи гаманців, щоб отримати паролі та доступ до коштів.
  • Шахрайські криптовалютні P2P-обміни
При обміні криптовалюти напряму між користувачами (P2P-перекази) шахраї можуть обманювати при проведенні транзакцій.
Наприклад, при обміні криптовалюти напряму шахраї можуть підробляти підтвердження платежу або змушувати користувача перевести кошти на «безпечний рахунок», а самі зникати з грошима.
  • Псевдоблагодійні збори у криптовалюті
Шахраї збирають криптовалюту, прикидаючись, що допомагають Збройним Силам України або гуманітарним проєктам.
  • Маніпуляції через соцмережі та штучний інтелект у криптосфері
Шахраї активно маніпулюють через соцмережі та штучний інтелект: вони створюють переконливі deepfake-відео та фейкові повідомлення, а також організовують шахрайські Telegram- та Instagram-спільноти, щоб викликати довіру у жертв.
Злочинці також часто використовують методи соціальної інженерії, щоб змусити людей самостійно передавати гроші чи дані.
«Анонімність блокчейн-транзакцій ускладнює процес виявлення та розслідування криптовалютних шахрайств. Водночас Департамент Кіберполіції використовує спеціальні інструменти блокчейн-аналітики, щоб відстежувати рух активів, встановлювати зв’язки між гаманцями та виявляти точки конвертації криптовалюти у реальні кошти», — зазначили у Нацполіції.
Важливим інструментом протидії таким злочинам залишається міжнародна співпраця з криптовалютними біржами та правоохоронними органами інших держав, додали у Нацполіції.

Як розпізнати криптошахрайство

  • обіцянки швидкого та гарантованого прибутку;
  • відсутність ліцензій та прозорої інформації про компанію;
  • вимога внести гроші наперед;
  • використання імен відомих осіб без підтвердження;
  • підозрілі сайти, сумнівні обмінники чи незнайомі ресурси.
Нагадаємо, в України на законодавчому рівні не можна платити криптовалютою за товари та послуги. Її також не можна включити до офіційних резервів країни, оскільки криптовалюта залишається нестабільним активом, а її вартість часто змінюється під впливом спекуляцій, а не економічних факторів.
