Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми — Finance.ua

Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми Сьогодні 21:31 — Криптовалюта

Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми

Криптовалюта приваблює свободою розрахунків і швидкими переказами. Але разом із цими перевагами існує й інший бік медалі — ризик потрапити на гачок шахраїв. Їхні схеми стають дедалі хитрішими й різноманітнішими, тож варто знати, як вони працюють, аби вчасно розпізнати небезпеку та вберегти власні гроші.

У Нацполіції на запит видання Speka розповіли про найпопулярніші схеми шахраїв із криптовалютою та дали поради, як захиститися.

Найпопулярніші шахрайства з криптовалютою у 2025

Інвестиційні афери з обіцянкою високих прибутків на крипті

Шахраї пропонують «гарантований дохід» від вкладень у криптовалюту, часто використовуючи фейкові платформи та соціальні мережі.

Фейкові криптобіржі та торгові платформи

Злочинці створюють сайти та додатки, які імітують реальні криптобіржі. Користувачі вкладають гроші, а потім їхні кошти зникають.

Читайте також Кількість задекларованої посадовцями криптовалюти зросла майже наполовину за рік

Фішингові сайти та викрадення облікових даних криптогаманців

Зловмисники надсилають підроблені посилання на «офіційні» сайти бірж чи гаманців, щоб отримати паролі та доступ до коштів.

Шахрайські криптовалютні P2P-обміни

При обміні криптовалюти напряму між користувачами (P2P-перекази) шахраї можуть обманювати при проведенні транзакцій.

Наприклад, при обміні криптовалюти напряму шахраї можуть підробляти підтвердження платежу або змушувати користувача перевести кошти на «безпечний рахунок», а самі зникати з грошима.

Псевдоблагодійні збори у криптовалюті

Шахраї збирають криптовалюту, прикидаючись, що допомагають Збройним Силам України або гуманітарним проєктам.

Маніпуляції через соцмережі та штучний інтелект у криптосфері

Шахраї активно маніпулюють через соцмережі та штучний інтелект: вони створюють переконливі deepfake-відео та фейкові повідомлення, а також організовують шахрайські Telegram- та Instagram-спільноти, щоб викликати довіру у жертв.

Злочинці також часто використовують методи соціальної інженерії, щоб змусити людей самостійно передавати гроші чи дані.

«Анонімність блокчейн-транзакцій ускладнює процес виявлення та розслідування криптовалютних шахрайств. Водночас Департамент Кіберполіції використовує спеціальні інструменти блокчейн-аналітики, щоб відстежувати рух активів, встановлювати зв’язки між гаманцями та виявляти точки конвертації криптовалюти у реальні кошти», — зазначили у Нацполіції.

Важливим інструментом протидії таким злочинам залишається міжнародна співпраця з криптовалютними біржами та правоохоронними органами інших держав, додали у Нацполіції.

Як розпізнати криптошахрайство

обіцянки швидкого та гарантованого прибутку;

відсутність ліцензій та прозорої інформації про компанію;

вимога внести гроші наперед;

використання імен відомих осіб без підтвердження;

підозрілі сайти, сумнівні обмінники чи незнайомі ресурси.

Нагадаємо, в України на законодавчому рівні не можна платити криптовалютою за товари та послуги. Її також не можна включити до офіційних резервів країни, оскільки криптовалюта залишається нестабільним активом, а її вартість часто змінюється під впливом спекуляцій, а не економічних факторів.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.