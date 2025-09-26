У Британії введуть цифрові посвідчення для боротьби з нелегальною роботою Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

У Британії введуть цифрові посвідчення для боротьби з нелегальною роботою

Уряд Великої Британії планує запровадити обов’язкові цифрові посвідчення особи для громадян і резидентів, які влаштовуються на нову роботу.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що це рішення «ускладнить можливість працювати нелегально в країні та зробить кордони безпечнішими», пише Reuters.

За даними уряду, посвідчення зберігатиметься у мобільному телефоні громадянина й стане обов’язковою частиною перевірок під час працевлаштування. Планується, що система запрацює до завершення роботи нинішнього парламенту у 2029 році.

Згодом цифрові ID також можуть використовувати для доступу до інших державних послуг, зокрема, догляду за дітьми, соціальних виплат чи податкових записів.

Опитування показують, що питання міграції є серед головних для британських виборців. На уряд чинять тиск через спроби мігрантів незаконно перетнути Ла-Манш на малих човнах із Франції.

Водночас у партії «Реформи Великобританії», яку очолює Найджел Фарадж, вважають, що цифрові ID не зупинять нелегальне працевлаштування, адже воно часто ґрунтується на оплаті готівкою.

«Смішно, що ті, хто вже порушує імміграційне законодавство, раптом почнуть його дотримуватися, або що цифрові посвідчення особистості хоч якось вплинуть на нелегальну роботу, яка процвітає завдяки готівковим платежам. Це лише ще більше обмежить свободи законослухняних британців», — заявив Найджела Фараджаов.

У 2000-х роках Лейбористська партія під керівництвом Тоні Блера вже намагалася запровадити картки особи, але наступний прем’єр Гордон Браун відмовився від ідеї через критику щодо обмеження громадянських свобод.

