Велика Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами — Finance.ua

Велика Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами Вчора 14:38 — Світ

Велика Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

Уряд прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера оголосив про намір обмежити рівень міграції до країни, водночас намагаючись не допустити загострення кадрової кризи в критично важливих галузях.

Планується підготовка понад 120 тисяч спеціалістів у сфері будівництва, інженерії та догляду, намагаючись стримати міграцію, не посилюючи водночас нестачу кваліфікованих кадрів.

Міністр освіти Бріджит Філліпсон заявила, що уряд прагне забезпечити британцям більше можливостей для працевлаштування.

«Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності і надаємо більше можливостей для працевлаштування», — заявила Філліпсон.

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Політика обмеження міграції, включаючи посилення вимог до знання англійської мови та ускладнення довгострокового перебування мігрантів, проводиться на тлі висхідного тиску з боку антимігрантської партії «Реформа» на чолі з Найджелом Фараджем. Бізнес-спільнота закликає уряд до зваженого балансу між контролем міграції та економічною доцільністю.

Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії оголосив про зміни в імміграційній політиці, які мають на меті знизити рівень чистої міграції. Ключові нововведення передбачають підвищення мовних вимог для мігрантів, ускладнення процедури отримання дозволу на постійне проживання та обмеження для іноземного найму в секторі догляду. Детальніше про це розповіли тут.

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