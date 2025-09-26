0 800 307 555
Яким організаціям українці довіряють найбільше та найменше

Серед міжнародних організацій українці найбільше довіряють Європейському Союзу.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Такі результати оприлюднив голова організації Олексій Антипович під час презентації «Довіра, реформи та євроінтеграція».
Повністю чи частково довіряють ЄС 63% опитаних українців. Тоді як частково чи повністю не довіряють — 25%.
Другий найвищий показник довіри серед українців — це 60% довіри до Міжнародного валютного фонду.
Довіра до НАТО, повна чи часткова, у 54% опитаних українців. Водночас, найменше українці довіряють ООН (40%) та ОБСЄ (37%).
Що стосується українських інституцій, то більшість українців довіряє:
  • Національній гвардії (84%),
  • Службі безпеки України (78%)
  • Держприкордонслужбі (62%).
Найменший рівень довіри до Державної митної служби (36%), Офісу Генпрокурора (28%) та судовій системі (26%).
Також в українців запитали, наскільки вони задоволені результатами проведення реформ.
Згідно з результатами, найбільше українці задоволені сферою цифрової трансформації (70%) та підвищенням гендерної рівности (60%).
Найменш задоволені реформами судової системи та прокуратури (20%) та боротьбою з корупцією (14%).
За матеріалами:
Finance.ua
