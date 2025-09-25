Хто і як реєструє право власності в Україні та в Європі
В Україні правочини щодо об’єктів нерухомості реєструють Державні реєстратори (працівники органів місцевого самоврядування чи ЦНАПів. — Ред.) та приватні чи державні нотаріуси.
Самостійно «натиснути кнопку в смартфоні й зареєструвати» власник не може. Але витяг про право власності можна отримати й онлайн, і на папері.
Як у Європі
У Європі майже скрізь ключову роль відіграють нотаріуси. Саме вони перевіряють документи, посвідчують угоди й передають їх у державний реєстр.
У різних країнах як процес реєстрації, так і процедура отримання витягів із реєстрів щодо нерухомого майна може суттєво відрізнятися:
- у Німеччині записи ведуть земельні відділи судів (Amtsgerichte) — доступ до цих реєстрів можливий лише для тих, хто доведе «законний інтерес»;
- у Франції нотаріус передає угоду в SPF чи SPFE (службу за податкової адміністрації), і саме цей запис робить право «публічним»;
- в Іспанії існують два різні органи: Registro de la Propiedad (юридичний реєстр) і Catastro (картографічна служба);
- у Польщі земельно-іпотечні книги (Księga wieczysta) ведуть районні суди, в них відображається правовий статус нерухомості. Переглянути дані можна безкоштовно онлайн;
- у Чехії право власності вносять у Кадастр нерухомості (Katastr nemovitostí), він відкритий для всіх: інформацію про власність і обтяження можна перевірити на сайті;
- в Естонії діє електронний реєстр (e-Land Register), де заяви можна подати онлайн через систему електронного нотаріату;
- у Данії ще радикальніше: від 2009 року вся реєстрація відбувається лише в електронному вигляді через систему Tinglysning.
