0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто

Особисті фінанси
10
Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто
Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто
Інститут досліджень авторинку проаналізував дані про реєстрацію легкових авто в Україні.
У дослідженні враховано операції з вживаними автомобілями на внутрішньому ринку, перші реєстрації імпортованих авто з пробігом та продаж нових машин. Київ винесено в окрему категорію через високі обсяги операцій.

Внутрішній ринок

У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових автомобілів:
  • найбільше перепродажів зафіксовано в Київській області — понад 23%;
  • у столиці відбулося майже 13% операцій;
  • на третьому місці Дніпропетровська область із часткою близько 8%.
Найменше угод укладено в Донецькій і Херсонській областях через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій. Дані з Луганської області та Криму відсутні.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Нові легковики

У серпні українці та підприємства придбали 6,9 тисячі нових легкових автомобілів:
  • Київ забезпечив найбільшу частку — майже 42%. Це пояснюється не лише попитом, а й концентрацією автосалонів та лізингових компаній, які реєструють авто на себе;
  • Київська та Дніпропетровська області показали однаковий результат — по 7,3%;
  • серед активних регіонів також Одеська та Львівська області.
Найменша активність щодо реєстрацій нових легкових авто, з уже відомих причин, зафіксована у Херсонській та Донецькій областях.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн. Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems