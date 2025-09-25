Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Інститут досліджень авторинку проаналізував дані про реєстрацію легкових авто в Україні.

дослідженні враховано операції з вживаними автомобілями на внутрішньому ринку, перші реєстрації імпортованих авто з пробігом та продаж нових машин. Київ винесено в окрему категорію через високі обсяги операцій.

Внутрішній ринок

У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових автомобілів:

найбільше перепродажів зафіксовано в Київській області — понад 23%;

у столиці відбулося майже 13% операцій;

на третьому місці Дніпропетровська область із часткою близько 8%.

Найменше угод укладено в Донецькій і Херсонській областях через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій. Дані з Луганської області та Криму відсутні.

Інфографіка: eauto.org.ua

Нові легковики

У серпні українці та підприємства придбали 6,9 тисячі нових легкових автомобілів:

Київ забезпечив найбільшу частку — майже 42%. Це пояснюється не лише попитом, а й концентрацією автосалонів та лізингових компаній, які реєструють авто на себе;

Київська та Дніпропетровська області показали однаковий результат — по 7,3%;

серед активних регіонів також Одеська та Львівська області.

Найменша активність щодо реєстрацій нових легкових авто, з уже відомих причин, зафіксована у Херсонській та Донецькій областях.

Інфографіка: eauto.org.ua

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн. Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

