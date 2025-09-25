Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто
Інститут досліджень авторинку проаналізував дані про реєстрацію легкових авто в Україні.
У дослідженні враховано операції з вживаними автомобілями на внутрішньому ринку, перші реєстрації імпортованих авто з пробігом та продаж нових машин. Київ винесено в окрему категорію через високі обсяги операцій.
Внутрішній ринок
У серпні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових автомобілів:
- найбільше перепродажів зафіксовано в Київській області — понад 23%;
- у столиці відбулося майже 13% операцій;
- на третьому місці Дніпропетровська область із часткою близько 8%.
Найменше угод укладено в Донецькій і Херсонській областях через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій. Дані з Луганської області та Криму відсутні.
Нові легковики
У серпні українці та підприємства придбали 6,9 тисячі нових легкових автомобілів:
- Київ забезпечив найбільшу частку — майже 42%. Це пояснюється не лише попитом, а й концентрацією автосалонів та лізингових компаній, які реєструють авто на себе;
- Київська та Дніпропетровська області показали однаковий результат — по 7,3%;
- серед активних регіонів також Одеська та Львівська області.
Найменша активність щодо реєстрацій нових легкових авто, з уже відомих причин, зафіксована у Херсонській та Донецькій областях.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн. Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.
Поділитися новиною
Також за темою
Дослідження авторинку: в яких областях купують найбільше авто
Клієнтів «Нової пошти» попередили про шахрайські SMS
Литва продовжила тимчасовий захист для українців
У Польщі заборонять неоплачуване стажування на роботі
У Дії з’явилися сертифікати на освітні гранти для студентів: умови отримання та суми
Три чверті українських топ-менеджерів отримали підвищення зарплати у 2025 році — дослідження