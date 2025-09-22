0 800 307 555
Українців попередили про шахраїв, які продають неіснуючі автомобілі

Технології&Авто
Українців попередили про шахраїв, які продають неіснуючі автомобілі
Українців попередили про шахраїв, які продають неіснуючі автомобілі
Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн.

Як працює схема

Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.
Шахрайські схеми можуть передбачати:
  • фальшиві документи: шахраї часто пропонують авто, що ніби «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Аби викликати довіру, показують фальшиві техпаспорти чи довідки;
  • оголошення з привабливою ціною: зловмисники демонструють підроблені довідки сервісних центрів МВС і переконують, що авто вже на майданчику, треба лише оплатити;
  • маніпуляція соціально чутливими темами: аферисти пропонують купити «авто для військових» і просять терміново переказати кошти. Насправді такого автомобіля не існує, а гроші приваласнюють собі злочинці.
Щоб убезпечити себе:
  • перевіряйте інформацію лише через офіційні канали;
  • не довіряйте «копіям документів», надісланим у месенджерах;
  • не переказуйте гроші за авто, яке не бачили особисто.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Payment systems