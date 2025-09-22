Українців попередили про шахраїв, які продають неіснуючі автомобілі
Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн.
Як працює схема
Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.
Шахрайські схеми можуть передбачати:
- фальшиві документи: шахраї часто пропонують авто, що ніби «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Аби викликати довіру, показують фальшиві техпаспорти чи довідки;
- оголошення з привабливою ціною: зловмисники демонструють підроблені довідки сервісних центрів МВС і переконують, що авто вже на майданчику, треба лише оплатити;
- маніпуляція соціально чутливими темами: аферисти пропонують купити «авто для військових» і просять терміново переказати кошти. Насправді такого автомобіля не існує, а гроші приваласнюють собі злочинці.
Щоб убезпечити себе:
- перевіряйте інформацію лише через офіційні канали;
- не довіряйте «копіям документів», надісланим у месенджерах;
- не переказуйте гроші за авто, яке не бачили особисто.
