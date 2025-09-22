Українців попередили про шахраїв, які продають неіснуючі автомобілі Сьогодні 19:37 — Технології&Авто

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають від шахрайських схем з продажем автомобілів онлайн.

Як працює схема

Шахраї пропонують неіснуючі авто за «вигідною ціною», демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства.

Шахрайські схеми можуть передбачати:

фальшиві документи: шахраї часто пропонують авто, що ніби «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Аби викликати довіру, показують фальшиві техпаспорти чи довідки;

оголошення з привабливою ціною: зловмисники демонструють підроблені довідки сервісних центрів МВС і переконують, що авто вже на майданчику, треба лише оплатити;

маніпуляція соціально чутливими темами: аферисти пропонують купити «авто для військових» і просять терміново переказати кошти. Насправді такого автомобіля не існує, а гроші приваласнюють собі злочинці.

Щоб убезпечити себе:

перевіряйте інформацію лише через офіційні канали;

не довіряйте «копіям документів», надісланим у месенджерах;

не переказуйте гроші за авто, яке не бачили особисто.

