Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн

Особисті фінанси
28
Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн
Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних та можливих бойових дій.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — наголосила прем’єр-міністр.

Розміри виплат у зонах бойових дій

Для медиків, які працюють безпосередньо в районах бойових дій, встановлено такі розміри зарплат:
  • лікарі — 40 тис. грн;
  • середній медичний персонал — 27 тис. грн;
  • молодший медичний персонал — 18 тис. грн.

Виплати у зонах можливих бойових дій

Ті, хто працює на територіях можливих бойових дій, отримуватимуть:
  • лікарі — 28 тис. грн;
  • середній медперсонал — 18 тис. грн;
  • молодший медперсонал — 9 тис. грн.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує перерахувати базові заробітні плати лікарів з 1 січня 2026 року. «Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при складанні 1800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн. Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
