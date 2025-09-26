Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн Сьогодні 14:32 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних та можливих бойових дій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — наголосила прем’єр-міністр.

Розміри виплат у зонах бойових дій

Для медиків, які працюють безпосередньо в районах бойових дій, встановлено такі розміри зарплат:

лікарі — 40 тис. грн;

середній медичний персонал — 27 тис. грн;

молодший медичний персонал — 18 тис. грн.

Виплати у зонах можливих бойових дій

Ті, хто працює на територіях можливих бойових дій, отримуватимуть:

лікарі — 28 тис. грн;

середній медперсонал — 18 тис. грн;

молодший медперсонал — 9 тис. грн.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує перерахувати базові заробітні плати лікарів з 1 січня 2026 року. «Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при складанні 1800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн. Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.

