Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних та можливих бойових дій.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — наголосила прем’єр-міністр.
Розміри виплат у зонах бойових дій
Для медиків, які працюють безпосередньо в районах бойових дій, встановлено такі розміри зарплат:
- лікарі — 40 тис. грн;
- середній медичний персонал — 27 тис. грн;
- молодший медичний персонал — 18 тис. грн.
Виплати у зонах можливих бойових дій
Ті, хто працює на територіях можливих бойових дій, отримуватимуть:
- лікарі — 28 тис. грн;
- середній медперсонал — 18 тис. грн;
- молодший медперсонал — 9 тис. грн.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує перерахувати базові заробітні плати лікарів з 1 січня 2026 року. «Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при складанні 1800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн. Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Лікарі на прифронтових територіях отримуватимуть до 40 тис. грн
Яким організаціям українці довіряють найбільше та найменше
Чоловіків 25−60 років автоматично внесуть до військового обліку
Борги за комуналку б’ють рекорди: за що не платять українці
Податкова система Італії: основні ставки та особливості
Хто і як реєструє право власності в Україні та в Європі