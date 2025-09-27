Країни Європи з найбільшим «прихованим безробіттям»

0 800 307 555
Офіційно безробітними в ЄС вважаються 13,3 млн осіб у віці від 15 до 74 років. Але якщо врахувати так зване «приховане безробіття», ця цифра зростає майже вдвічі — до 26,8 млн.
Про це пише Euronews, посилаючись на дані Євростату.
Термін «приховане безробіття» охоплює людей, які готові працювати, але не шукають роботу, тих, хто працює неповний робочий день, а також тих, хто шукає роботу, але не може почати її відразу.
Разом із офіційними безробітними вони формують показник «недовикористання робочої сили», який у другому кварталі 2025 року становив 11,7%.

Де найвищий рівень «прихованого безробіття»

Серед 33 європейських країн найнижчий рівень незайнятості за цими показниками зафіксовано в Польщі — 5,1%, а найвищий — у Туреччині, де цей показник досягає 25,8%.
Найвищий рівень «прихованого безробіття» серед європейських країн спостерігається у:
  • Туреччині — 25,8%;
  • Фінляндії — 19,5%;
  • Швеції — 18,8%;
  • Іспанії — 18,6%;
  • Боснії та Герцеговині — 17,1%;
  • Італії — 15,4%.
Найнижчі показники — у Польщі, Словенії, Мальті та Болгарії (усі менше 6%).
Серед чотирьох найбільших економік ЄС лише Німеччина має найнижчий рівень дефіциту робочої сили — нижче середнього (7,8%), тоді як Франція, Італія та Іспанія — понад 15%.

Що спричиняє приховане безробіття

Експертка зазначає, тривало високий рівень безробіття демотивує людей шукати роботу, адже вони часто сумніваються, що система зможе допомогти їм знайти підходящу вакансію.

Ще одним фактором є недостатні системи підтримки, такі як обмежені можливості сімейного догляду, та гнітючі соціальні норми.
Наступною можливою причиною є брак високоякісних робочих місць та посад, які відповідають прагненням та потребам пошукачів.
Крім того, невідповідність кваліфікації може залишатися перешкодою навіть для тих працівників, які вкладають кошти у свою освіту та підготовку.

Де в Європі найбільше тих, хто хоче працювати, але не шукає роботу

Ця категорія є другим за величиною фактором нестачі робочої сили в ЄС і сильно різниться між країнами: від 0,3% у Чехії до 12,3% у Туреччині.
Туреччина — єдина країна, де частка людей, які готові до роботи, але не шукають її, перевищує рівень безробіття (8,6%).
Високі показники також у Італії (6,6%) і Швеції (4,4%), а в Іспанії — лише 2,8%, незважаючи на найвищий рівень безробіття в ЄС.
Де найчастіше працюють неповний день:
  • Нідерланди — 5,1%;
  • Фінляндіїя — 4,8%;
  • Ірландія — 4,7%.
Понад 4% частково зайнятих також у Швейцарії, Туреччині та Іспанії.
У деяких країнах лише третина недовикористання робочої сили — це офіційні безробітні (Нідерланди та Туреччина — 33%, Ірландія та Швейцарія — 36%).
Це підкреслює, що для повної картини ринку праці потрібно враховувати не лише офіційне безробіття, а й повний показник недовикористання робочої сили.
Нагадаємо, серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems