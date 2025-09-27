Країни Європи з найбільшим «прихованим безробіттям» Сьогодні 14:14 — Світ

Країни Європи з найбільшим «прихованим безробіттям»

Офіційно безробітними в ЄС вважаються 13,3 млн осіб у віці від 15 до 74 років. Але якщо врахувати так зване «приховане безробіття», ця цифра зростає майже вдвічі — до 26,8 млн.

Про це пише Euronews, посилаючись на дані Євростату.

Читайте також Як отримати допомогу по безробіттю у 2025 році: строки та розміри виплат

Термін «приховане безробіття» охоплює людей, які готові працювати, але не шукають роботу, тих, хто працює неповний робочий день, а також тих, хто шукає роботу, але не може почати її відразу.

Разом із офіційними безробітними вони формують показник «недовикористання робочої сили», який у другому кварталі 2025 року становив 11,7%.

Де найвищий рівень «прихованого безробіття»

Серед 33 європейських країн найнижчий рівень незайнятості за цими показниками зафіксовано в Польщі — 5,1%, а найвищий — у Туреччині, де цей показник досягає 25,8%.

Найвищий рівень «прихованого безробіття» серед європейських країн спостерігається у:

Туреччині — 25,8%;

Фінляндії — 19,5%;

Швеції — 18,8%;

Іспанії — 18,6%;

Боснії та Герцеговині — 17,1%;

Італії — 15,4%.

Найнижчі показники — у Польщі, Словенії, Мальті та Болгарії (усі менше 6%).

Читайте також У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються

Серед чотирьох найбільших економік ЄС лише Німеччина має найнижчий рівень дефіциту робочої сили — нижче середнього (7,8%), тоді як Франція, Італія та Іспанія — понад 15%.

Що спричиняє приховане безробіття

Експертка зазначає, тривало високий рівень безробіття демотивує людей шукати роботу, адже вони часто сумніваються, що система зможе допомогти їм знайти підходящу вакансію.

Ще одним фактором є недостатні системи підтримки, такі як обмежені можливості сімейного догляду, та гнітючі соціальні норми.

Наступною можливою причиною є брак високоякісних робочих місць та посад, які відповідають прагненням та потребам пошукачів.

Читайте також Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю

Крім того, невідповідність кваліфікації може залишатися перешкодою навіть для тих працівників, які вкладають кошти у свою освіту та підготовку.

Де в Європі найбільше тих, хто хоче працювати, але не шукає роботу

Ця категорія є другим за величиною фактором нестачі робочої сили в ЄС і сильно різниться між країнами: від 0,3% у Чехії до 12,3% у Туреччині.

Туреччина — єдина країна, де частка людей, які готові до роботи, але не шукають її, перевищує рівень безробіття (8,6%).

Високі показники також у Італії (6,6%) і Швеції (4,4%), а в Іспанії — лише 2,8%, незважаючи на найвищий рівень безробіття в ЄС.

Де найчастіше працюють неповний день:

Нідерланди — 5,1%;

Фінляндіїя — 4,8%;

Ірландія — 4,7%.

Понад 4% частково зайнятих також у Швейцарії, Туреччині та Іспанії.

Читайте також Який рівень безробіття серед випускників університетів у Європі

У деяких країнах лише третина недовикористання робочої сили — це офіційні безробітні (Нідерланди та Туреччина — 33%, Ірландія та Швейцарія — 36%).

Це підкреслює, що для повної картини ринку праці потрібно враховувати не лише офіційне безробіття, а й повний показник недовикористання робочої сили.

Нагадаємо, серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.