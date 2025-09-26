0 800 307 555
Де і яке коштовне каміння видобувають в Україні

За даними Національної академії наук, в надрах України декількома поколіннями геологічної служби розвідано 8 родовищ і виявлено близько 300 проявів 40 видів ювелірного та ювелірно-виробного каменю.
Всі вони, а також родовища та рудопрояви декоративного каменю зосереджені здебільшого у надрах чотирьох геологічних структур: Українського щита, Карпатської гірської системи, Кримських гір і Дніпровсько-Донецької западини.
Які дорогоцінні камені є в Україні
Серед найпопулярнішого або найпоширенішого коштовного каміння, поклади якого є в нашій країні, можна виділити такі:
  1. Топаз — кристали зустрічаються у різних геологічних утвореннях Приазов’я, пегматитах Корсунь-Новомиргородського плутону, гранітах, метасоматитах та пегматитах Північно-Західного району Українського щита.
  2. Берил — встановлений в пегматитах Приазов’я та Північно-Західному районі Українського щита.
  3. Димчастий кварц, моріон — Волинське родовище.
  4. Гірський кришталь — родовища та прояви кристалів прозорого кварцу відомі в межах Українського щита, Донбасу, Криму та Карпат. Найбільшим серед них нині є Волинське родовище.
  5. Опал — основні поклади знаходяться у надрах двох геологічних структур — Українського щита та Карпат.
  6. Гранат — найбільші поклади зосереджені у гранітах і метаморфічних породах Українського щита.
  7. Аметист — поклади цього мінералу є у багатьох місцях України, зокрема на Криворіжжі та Волині.
  8. Фенакіт — у Приазов’ї (дрібні кристали) і у камерних пегматитах Волині.
  9. Корунд — Приазов’я, Побужжя і Коростенський плутон.
  10. Гематит-кровавик — поодинокі пункти знаходження цього ювелірного каменю зафіксовано у Криворізькому басейні, хоча запаси його не з’ясовано.
  11. Іризуючі польові шпати — рудопрояви та родовища, зокрема лабрадору, знаходяться на Волині (Житомирська обл.) і в межах Корсунь-Новомиргородського плутону (Черкаська обл.).
  12. Залізисті кварцити — є у декількох місцях України, але найбільше у Криворізькому басейні.
  13. Тигрове, котяче, соколине око — ця група кольорового каменю найбільш поширена в Криворізькому басейні.
  14. Нефрит — цей відомий на Сході камінь порівняно нещодавно знайдено серед тремолітових сланців і тремолітів в одному з кар’єрів Криворізького басейну.
  15. Пірофіліт — значні його поклади є у двох родовищах — Кур’янівському та Нагірнянському (Житомирська обл.).
  16. Мармуровий онікс — найбільш перспективним на його поклади є Середнє Придністров’я, де виявлено більш як 10 рудопроявів.
  17. Родоніт — нині є два родовища цього рожевого виробного каменю — (у Чивчинських горах (Прилуцьке) та у Рахівському масиві.
  18. Халцедон і агати — виявлені у різних структурах Криворізького басейну, а також у вулканічних породах Закарпаття, Карадагу та базальтах на заході Волині.
  19. Яшма — різні генетичні типи яшми та яшмоподібних порід відомі на Українському щиті, у Криму, Донбасі, Закарпатті.
  20. Обсидіан — перспективні рудопрояви цього каменю виявлено серед вулканогенно-осадових порід Вигорлат-Гутинської гряди (Закарпаття).
  21. Скам’яніле дерево — на території України скам’яніле дерево знайдено в околицях м. Львів, смт Завалля (Кіровоградська обл.), м. Могилів-Подільський на Дністрі, а також у деяких пунктах Донбасу.
  22. Квардіт — у Жовторічнянському родовищі (Криворіжжя).
  23. Бурштин — зосереджений переважно на півночі Рівненської, Волинської та Житомирської областей, утворюючи так званий «бурштиновий трикутник».
  24. Декоративне каміння — найбільш унікальні родовища декоративного каменю зосереджені в межах Українського щита, який займає площу понад 200 тис. км2 і є третім за розміром гірничорудним регіоном Європи.
Раніше ми писали, що основними регіонами поширення срібла в Україні є Закарпаття, Донбас, меншою мірою Український щит.
Загальні світові ресурси срібла оцінюються в 1300—1400 тисяч тонн, з яких підтверджені запаси становлять 600 тисяч тонн. Основні запаси срібла зосереджені в таких країнах:
  • Польща — 66 000 тонн;
  • США — 53 000 тонн;
  • Мексика — 45 000 тонн.

