Світовий борг сягнув рекордних $337 трлн
На кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків.
Про це йдеться у квартальному звіті Інституту міжнародних фінансів (IIF), повідомляє Reuters.
За перше півріччя борг збільшився більш ніж на 21 трлн доларів. Найбільше зростання у доларовому вимірі зафіксовано у Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково цей показник пояснюється зниженням курсу долара, який з початку року ослаб на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.
IIF зазначає, що масштаби цього зростання співставні з другим півріччям 2020 року, коли через антикризові заходи, пов’язані з пандемією, борг у світі різко зріс.
У відношенні боргу до ВВП найбільше зростання показали Канада, Китай, Саудівська Аравія та Польща. Водночас в Ірландії, Японії та Норвегії цей показник знизився.
Загалом співвідношення боргу до світового ВВП повільно скорочується і зараз становить трохи більше 324%. Однак у країнах, що розвиваються, воно досягло 242,4% — це новий рекорд після перегляду даних у травневому звіті.
Загальний борг на ринках, що розвиваються, у другому кварталі зріс на 3,4 трлн доларів і перевищив 109 трлн доларів.
За даними IIF, країни з ринками, що розвиваються, мають погасити рекордні 3,2 трлн доларів облігацій і кредитів у решті 2025 року.
Нагадаємо, раніше МВФ повідомляв, що загальний світовий борг досяг 251 трлн доларів. Уряди повинні планомірно знижувати держборг і підтримувати економічне зростання.
Станом на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13 млрд дол. США.
