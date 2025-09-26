Світовий борг сягнув рекордних $337 трлн Сьогодні 12:05 — Світ

Світовий борг сягнув рекордних $337 трлн

На кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків.

Про це йдеться у квартальному звіті Інституту міжнародних фінансів (IIF), повідомляє Reuters.

За перше півріччя борг збільшився більш ніж на 21 трлн доларів. Найбільше зростання у доларовому вимірі зафіксовано у Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково цей показник пояснюється зниженням курсу долара, який з початку року ослаб на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.

IIF зазначає, що масштаби цього зростання співставні з другим півріччям 2020 року, коли через антикризові заходи, пов’язані з пандемією, борг у світі різко зріс.

У відношенні боргу до ВВП найбільше зростання показали Канада, Китай, Саудівська Аравія та Польща. Водночас в Ірландії, Японії та Норвегії цей показник знизився.

Загалом співвідношення боргу до світового ВВП повільно скорочується і зараз становить трохи більше 324%. Однак у країнах, що розвиваються, воно досягло 242,4% — це новий рекорд після перегляду даних у травневому звіті.

Загальний борг на ринках, що розвиваються, у другому кварталі зріс на 3,4 трлн доларів і перевищив 109 трлн доларів.

Читайте також Держборг США перевищив рекордні $37 трлн на кілька років раніше прогнозів

За даними IIF, країни з ринками, що розвиваються, мають погасити рекордні 3,2 трлн доларів облігацій і кредитів у решті 2025 року.

Нагадаємо, раніше МВФ повідомляв , що загальний світовий борг досяг 251 трлн доларів. Уряди повинні планомірно знижувати держборг і підтримувати економічне зростання.

Станом на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13 млрд дол. США.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.