Глобальний борг сягнув 250 трлн доларів

Глобальний борг сягнув 250 трлн доларів, www.freepik.com
Загальний світовий борг досяг 251 трлн доларів. Уряди повинні планомірно знижувати держборг і підтримувати економічне зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Глобальний борг стабілізувався, але залишається високим

За даними фонду, глобальний борг стабілізувався, проте залишається на високому рівні, оскільки скорочення кредитування приватного сектора компенсувало зростання запозичень держав.
Загальний борг минулого року практично не змінився і становив трохи більше 235% світового ВВП, згідно з останнім оновленням Глобальної бази даних боргів МВФ.
Приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року, завдяки скороченню заборгованості домогосподарств і мінімальним змінам у боргу нефінансових компаній. Водночас державний борг зріс майже до 93%.
У доларовому вираженні загальний борг трохи збільшився до 251 трлн доларів, при цьому державний борг зріс до 99,2 трлн доларів, а приватний знизився до 151,8 трлн доларів.

Відмінності між країнами та групами доходів

Середні показники по світу приховують значні відмінності між країнами і групами доходів. США і Китай продовжують відігравати ключову роль у формуванні динаміки глобального боргу, проте рівень боргів і дефіциту в багатьох країнах залишається високим за історичними стандартами як у розвинених економіках, так і в економіках, що розвиваються.
У США державний борг торік зріс до 121% ВВП (з 119%), а в Китаї — до 88% (з 82%). За винятком США, державний борг у розвинених країнах знизився більш ніж на 2,5 пункта до 110% ВВП. Зростання в деяких великих економіках, таких як Франція і Велика Британія, було компенсовано зниженням у Японії та невеликих економіках, наприклад, у Греції та Португалії.
За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш як 56%.

Тенденції приватного боргу

Тенденції приватного боргу істотно різняться за країнами. У США спостерігалося значне скорочення на 4,5 процентних пункти до 143% ВВП, а в Китаї зафіксовано зростання на 6 пунктів до 206% ВВП. В інших великих країнах, що розвиваються, приватні запозичення зростали в Бразилії, Індії та Мексиці, але знижувалися в Чилі, Колумбії та Таїланді.
Зниження приватного боргу пов’язане з різними факторами залежно від країни і рівня доходів. У розвинених економіках компанії беруть менше кредитів, ймовірно, через низькі перспективи зростання, продовжуючи тенденцію 2023 року. У США сильні балансові позиції та високий рівень готівки також знижують корпоративне кредитування.
У Китаї зростання приватного боргу зумовлене боргом нефінансових компаній. Незважаючи на слабкість ринку нерухомості, кредитна підтримка стратегічних секторів залишається високою. Водночас борг домогосподарств дещо знизився через слабкий попит на іпотеку і побоювання з приводу зайнятості та зростання зарплат.
За матеріалами:
РБК-Україна
