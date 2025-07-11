Портрет безробітного в Україні у 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Портрет безробітного в Україні у 2025

Особисті фінанси
60
Портрет безробітного в Україні у 2025
Портрет безробітного в Україні у 2025
Серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.
Про це сказано в дослідженні Державна служба зайнятості.
Серед тих, хто вже зареєстрований як безробітний, переважають демобілізовані, люди з інвалідністю або багатодітні батьки.
Найвища частка жінок зафіксована у Кіровоградській області (87,7%), Луганській (87,1%) та Львівській (83,9%). Найбільше чоловіків серед безробітних у Волинській області (22,7%).
Інфографіка: <a href="https://www.helvetas.org">www.helvetas.org</a>
Інфографіка: www.helvetas.org

Вік

Найбільше серед безробітних осіб віком 36−44 роки — 29,2%, далі — 45−54 роки (27,7%) та 26−35 років (19,8%). Молодь (18−25 років) становить лише 6,4%, а люди віком 55+ — 16,9%.
Читайте також
«Варто відзначити, що низька частка молоді серед зареєстрованих безробітних може свідчити про міграційні процеси, продовження навчання або роботу у сфері неформальної занятості», — сказано в дослідженні.

Освіта

Найбільшу частку серед зареєстрованих безробітних становлять особи з професійно-технічною (31%) та вищою освітою (31%). Людей із повною середньою освітою — 26,2%, з неповною середньою — 8,1%.
Читайте також
Найвища частка осіб із вищою освітою спостерігається Києві (69,3%). У Херсонській області найбільше тих, хто має профтехосвіту (36,1%). У Львівській області найменше людей із неповною середньою освітою (4,6%), а в Одеській — найбільше (14,5%).

Професійна структура

Серед безробітних найбільше професіоналів і фахівців. Менше представлені робітничі професії та найпростіші професії. Найменше безробітних серед працівників сільського господарства (1,1%) і представників найпростіших професій (1,5%).
Інфографіка: <a href="https://www.helvetas.org">www.helvetas.org</a>
Інфографіка: www.helvetas.org
Жінки найчастіше мають спеціальності, пов’язані з бухгалтерським обліком, економікою, педагогікою, кулінарією, шиттям та перукарством. Чоловіки — це переважно водії, трактористи, електрогазозварники, слюсарі, інженери та техніки і саме ці професії є найбільш затребуваними на ринку.
Інфографіка: <a href="https://www.helvetas.org">www.helvetas.org</a>
Інфографіка: www.helvetas.org

Основні причини безробіття

Найчастіше безробітні вказують на особисті або сімейні обставини (37,7%). Також важливими причинами є:
  • низька оплата праці за фахом — 20,7%;
  • брак вакансій — 19,6%;
  • переїзд — 18,8%;
  • відсутність досвіду — 10,7%;
  • зміна професійних пріоритетів — 8,1%;
  • недостатня кваліфікація — 6%.
Це свідчить про значний вплив зовнішніх чинників на ринок праці.

Що важливо для безробітних у роботі

Найважливішим чинником для більшості безробітних є висока зарплата — її відзначили 59,1% опитаних. При цьому часто очікування збігаються з реальними пропозиціями, але люди все одно не знаходять роботу. На другому місці — стабільність і безпека (51,3%).
Інфографіка: <a href="https://www.helvetas.org">www.helvetas.org</a>
Інфографіка: www.helvetas.org
Також важливими є:
  • гнучкий графік — 39,7%;
  • гарні стосунки в колективі — 39,2%;
  • комфортне робоче місце — 33,4%;
  • соцпакет — 32,1%;
  • можливість розвитку — 28,1%.
78,1% безробітних не готові змінювати місце проживання заради працевлаштування. 11,5% готові переїхати в межах регіону, 6,2% по Україні. Лише 4,3% розглядають варіант працевлаштування за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • максимальна допомога по безробіттю 2025 становить 8 000 грн. У 2024 році цей показник становив 7100 грн;
  • мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році становить 1500 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems