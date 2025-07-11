Портрет безробітного в Україні у 2025 — Finance.ua

Портрет безробітного в Україні у 2025 Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Портрет безробітного в Україні у 2025

Серед зареєстрованих безробітних в Україні 82,9% становлять жінки, та 17,1% чоловіки. Такий гендерний дисбаланс спостерігається в усіх регіонах та зумовлений особливостями воєнного часу.

Про це сказано в дослідженні Державна служба зайнятості.

Серед тих, хто вже зареєстрований як безробітний, переважають демобілізовані, люди з інвалідністю або багатодітні батьки.

Найвища частка жінок зафіксована у Кіровоградській області (87,7%), Луганській (87,1%) та Львівській (83,9%). Найбільше чоловіків серед безробітних у Волинській області (22,7%).

Вік

Найбільше серед безробітних осіб віком 36−44 роки — 29,2%, далі — 45−54 роки (27,7%) та 26−35 років (19,8%). Молодь (18−25 років) становить лише 6,4%, а люди віком 55+ — 16,9%.

«Варто відзначити, що низька частка молоді серед зареєстрованих безробітних може свідчити про міграційні процеси, продовження навчання або роботу у сфері неформальної занятості», — сказано в дослідженні.

Освіта

Найбільшу частку серед зареєстрованих безробітних становлять особи з професійно-технічною (31%) та вищою освітою (31%). Людей із повною середньою освітою — 26,2%, з неповною середньою — 8,1%.

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Найвища частка осіб із вищою освітою спостерігається Києві (69,3%). У Херсонській області найбільше тих, хто має профтехосвіту (36,1%). У Львівській області найменше людей із неповною середньою освітою (4,6%), а в Одеській — найбільше (14,5%).

Професійна структура

Серед безробітних найбільше професіоналів і фахівців. Менше представлені робітничі професії та найпростіші професії. Найменше безробітних серед працівників сільського господарства (1,1%) і представників найпростіших професій (1,5%).

Жінки найчастіше мають спеціальності, пов’язані з бухгалтерським обліком, економікою, педагогікою, кулінарією, шиттям та перукарством. Чоловіки — це переважно водії, трактористи, електрогазозварники, слюсарі, інженери та техніки і саме ці професії є найбільш затребуваними на ринку.

Основні причини безробіття

Найчастіше безробітні вказують на особисті або сімейні обставини (37,7%). Також важливими причинами є:

низька оплата праці за фахом — 20,7%;

брак вакансій — 19,6%;

переїзд — 18,8%;

відсутність досвіду — 10,7%;

зміна професійних пріоритетів — 8,1%;

недостатня кваліфікація — 6%.

Це свідчить про значний вплив зовнішніх чинників на ринок праці.

Що важливо для безробітних у роботі

Найважливішим чинником для більшості безробітних є висока зарплата — її відзначили 59,1% опитаних. При цьому часто очікування збігаються з реальними пропозиціями, але люди все одно не знаходять роботу. На другому місці — стабільність і безпека (51,3%).

Також важливими є:

гнучкий графік — 39,7%;

гарні стосунки в колективі — 39,2%;

комфортне робоче місце — 33,4%;

соцпакет — 32,1%;

можливість розвитку — 28,1%.

78,1% безробітних не готові змінювати місце проживання заради працевлаштування. 11,5% готові переїхати в межах регіону, 6,2% по Україні. Лише 4,3% розглядають варіант працевлаштування за кордоном.

Довідка Finance.ua:

максимальна допомога по безробіттю 2025 становить 8 000 грн. У 2024 році цей показник становив 7100 грн;

мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році становить 1500 грн.



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