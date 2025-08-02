Який рівень безробіття серед випускників університетів у Європі — Finance.ua

Який рівень безробіття серед випускників університетів у Європі Сьогодні 18:37 — Особисті фінанси

Який рівень безробіття серед випускників університетів у Європі

У всіх країнах ЄС рівень безробіття серед випускників університетів нижчий, ніж серед населення загалом.

Про це пише Euronews

Проте не можна сказати так для всіх країн, тому що серед 33 досліджених європейських країн станом на 2024 рік є один виняток: Туреччина. За даними Євростату, рівень безробіття серед випускників університетів у цій країні вищий, ніж серед населення загалом.

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Як різниця у рівні безробіття, так і коефіцієнт безробіття між випускниками та населенням загалом сильно різняться в Європі. Тож у яких країнах вища освіта цінується вище?

У 2024 році в 33 країнах, включаючи країни-члени ЄС, кандидати в члени ЄС та країни ЄАВТ, рівень безробіття серед людей віком 15−74 років варіювався від 2,6% у Чехії до 11,4% в Іспанії.

Ці цифри відображають загальну чисельність населення, не враховуючи рівня освіти. Середній показник по ЄС становив 5,9%.

У верхній частині списку за Іспанією йдуть Греція (10,1%), Туреччина (8,8%), Сербія (8,6%), а також Фінляндія та Швеція (8,4%).

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У нижній частині разом із Чехією розмістилися Польща (2,9%), Мальта (3,1%), Німеччина (3,4%), Ісландія (3,6%), а також Нідерланди та Словенія (обидві 3,7%).

Серед випускників університетів, які визначаються як особи з вищою освітою за класифікацією МСКО, рівень безробіття у 2024 році варіювався від 1,4% у Чехії та Польщі до 9,2% у Туреччині. Середній показник щодо ЄС становив 3,8%.

Після Туреччини найвищий рівень безробіття серед випускників вишів був зафіксований у Греції (7,3%), Іспанії (6,9%), Сербії (6,5%) та Франції (5%).

Різниця у рівні безробіття

При порівнянні рівня безробіття серед населення загалом та випускників університетів Туреччина була єдиною досліджуваною країною у 2024 році, де рівень безробіття серед випускників університетів був вищим, ніж серед населення загалом. Різниця склала -0,4 в.п.

ЄС: безробіття серед людей без вищої освіти на 55% вище, ніж серед випускників вишів

Туреччина — єдина країна з коефіцієнтом нижче 1 — 0,96, тоді як середній показник ЄС становить 1,55. Це означає, що в ЄС рівень безробіття серед населення в середньому в 1,55 рази вищий, ніж серед випускників університетів, або на 55% вищий.

Цей показник також становить 1,23 на Кіпрі, 1,26 у Швейцарії, 1,31 у Німеччині та 1,32 у Данії, Нідерландах та Сербії. Це говорить про те, що рівень безробіття серед населення загалом та випускників університетів у цих країнах відносно близький.

Finance.ua:

Серед українських біженців частка людей із вищою освітою більша, ніж серед українців загалом.

Про це свідчать результати дослідження про українських біженців, яке провів Центр економічної стратегії.

Дані дослідження показують, що станом на січень 2024 року 70% опитаних біженців мали вищу або незакінчену вищу освіту, тоді як станом на 2022 рік лише 29% українців віком від 24 років мали рівень не нижчий за бакалаврський.

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