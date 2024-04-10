Образование украинских беженцев: доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом — исследование Сегодня 14:01 — Личные финансы

Образование украинских беженцев: доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом — исследование, Фото: prozoro.net.ua

Среди украинских беженцев доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования об украинских беженцах, которое провел Центр экономической стратегии.

Данные исследования показывают, что по состоянию на январь 2024 года 70% опрошенных беженцев имели высшее или незаконченное высшее образование, тогда как по состоянию на 2022 год только 29% украинцев старше 24 лет имели уровень не ниже бакалаврского.

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«За границу выезжали преимущественно молодые люди и горожане, у которых уровень образования выше, чем у сельского населения», говорит директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Среди беженцев 40% никогда не были за границей, а четверть имела опыт работы или жизни за границей до открытой агрессии рф.

Выезд беженцев способствовал оттоку мозгов из Украины.

Согласно исследованию, большинство украинских беженцев до полномасштабной войны имели работу или собственный бизнес.

Инфографика: ЦЭС

Экономическое положение украинцев за границей улучшается. С мая 2023 года выросло количество беженцев, привлеченных к рынку труда — с 39% до 45%. А доля людей, которым не хватало на еду или одежду, уменьшилась на 10 п. п.

Инфографика: ЦЭС

Сколько украинцев находятся за границей

По расчетам ЦЭС, по состоянию на конец января 2024 года за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев — это женщины (наибольшая доля — женщин в возрасте 35−44 лет — 13%) и дети.

На январь 2024 года наибольшая доля украинских беженцев в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). В то же время в распределении количества беженцев на одного человека в стране лидирует Эстония — около 37 украинцев на 1 тыс. жителей.

За пределами стран Европы крупнейшими странами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев являются США (280 тыс. человек), Великобритания (253,2 тыс.) и Канада (210,2 тыс.).

По расчетам экспертов, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

Напомним, Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины минимум 20 млрд евро. Это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие.

По данным исследования Международной организации по миграции, в Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети убежавших от войны не хватает денег на ежедневные расходы. Большинство беженцев — женщины. Они часто имеют высокий уровень образования. Но украинки в Чехии смогли получить работу только ниже уровня своей предыдущей квалификации.

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