Укрпочта выпустила новую марку (фото)
Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Торжественное погашение состоялось при участии бойцов подразделения.
Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Идея создания марки возникла около года назад после встречи с Героем Украины, экс-комбригом Николаем Чумаком, народным депутатом Александром Мариковским и Сергеем Волковым.
«Эта идея материализовалась благодаря креативному таланту художницы Анастасии Бас и фотографиям Антона Шевелева. На марках изображены названия населенных пунктов, где 110-я держала оборону», — отметил Смелянский.
По словам Игоря Смелянского, компания продолжит помогать военным и отдавать дань уважения их подвигам. Бойцы бригады передали Укрпочте флаг подразделения, которое теперь будет храниться в музее компании.
«Благодарим ВСУ и чтим наших героев», — подчеркнул глава Укрпочты.
Ранее Укрпочта презентовала новую почтовую марку под названием «Мова», приуроченную ко Дню украинской письменности и языку.
Напомним, Укрпочта расширяет услугу «Мелкий пакет PRIME» еще на 12 стран (в настоящее время доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира).
Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.
Поделиться новостью
Также по теме
Укрпочта выпустила новую марку (фото)
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 3 украинским банкам (детали)
GM сокращает тысячи работников из-за спада спроса на электромобили
Прибыль Apple выросла почти вдвое
Toyota фиксирует рекордные показатели продаж
Amazon планирует инвестировать $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах