Укрпочта выпустила новую марку (фото)

Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Торжественное погашение состоялось при участии бойцов подразделения.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Идея создания марки возникла около года назад после встречи с Героем Украины, экс-комбригом Николаем Чумаком, народным депутатом Александром Мариковским и Сергеем Волковым.

«Эта идея материализовалась благодаря креативному таланту художницы Анастасии Бас и фотографиям Антона Шевелева. На марках изображены названия населенных пунктов, где 110-я держала оборону», — отметил Смелянский.

По словам Игоря Смелянского, компания продолжит помогать военным и отдавать дань уважения их подвигам. Бойцы бригады передали Укрпочте флаг подразделения, которое теперь будет храниться в музее компании.

«Благодарим ВСУ и чтим наших героев», — подчеркнул глава Укрпочты.

Ранее Укрпочта презентовала новую почтовую марку под названием «Мова», приуроченную ко Дню украинской письменности и языку.

Напомним, Укрпочта расширяет услугу «Мелкий пакет PRIME» еще на 12 стран (в настоящее время доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира).

Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

