Укрпочта представила новую почтовую марку «Мова» (фото) Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Укрпочта представила новую почтовую марку «Мова» (фото)

Укрпочта презентовала новую почтовую марку под названием «Мова», приуроченную ко Дню украинской письменности и языку.

Об этом 27 октября сообщила пресс-служба компании.

Автор эскиза — украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.

На марке изображена женщина в венке, белая птица, петух, калина, подсолнухи и казак Мамай — символы, воплощающие духовность, культуру и силу украинского языка.

«Каждый элемент — это часть нашей идентичности, объединяющая прошлое и настоящее. Язык — это источник духовной жизни народа, язык, формирующий нацию и укрепляющий государство», — отметили в Укрпочте.

Как приобрести марку

Предзаказ уже открыт на сайте postmark.ukrposhta.ua

С 30 октября марку можно будет приобрести в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах по всей Украине, в том числе в Киеве.

В коллекцию входят:

лист из 4 марок;

конверт «Первый день»;

почтовая открытка.

Характеристики выпуска:

художник — Николай Кочубей;

дата выпуска — 2025 год;

номинал каждой марки — М;

цена листа — 190 грн.

Ранее Укрпочта сообщила о возможности отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в 6 стран.

До этого отправления от 2 до 5 кг принимались как «посылки» или «EMS». Сейчас при оформлении есть возможность выбрать «Мелкий пакет PRIME».⠀

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.