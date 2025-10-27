Укрпочта представила новую почтовую марку «Мова» (фото)
Укрпочта презентовала новую почтовую марку под названием «Мова», приуроченную ко Дню украинской письменности и языку.
Об этом 27 октября сообщила пресс-служба компании.
Автор эскиза — украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.
На марке изображена женщина в венке, белая птица, петух, калина, подсолнухи и казак Мамай — символы, воплощающие духовность, культуру и силу украинского языка.
«Каждый элемент — это часть нашей идентичности, объединяющая прошлое и настоящее. Язык — это источник духовной жизни народа, язык, формирующий нацию и укрепляющий государство», — отметили в Укрпочте.
Как приобрести марку
Предзаказ уже открыт на сайте postmark.ukrposhta.ua.
С 30 октября марку можно будет приобрести в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах по всей Украине, в том числе в Киеве.
В коллекцию входят:
- лист из 4 марок;
- конверт «Первый день»;
- почтовая открытка.
Характеристики выпуска:
- художник — Николай Кочубей;
- дата выпуска — 2025 год;
- номинал каждой марки — М;
- цена листа — 190 грн.
Ранее Укрпочта сообщила о возможности отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в 6 стран.
До этого отправления от 2 до 5 кг принимались как «посылки» или «EMS». Сейчас при оформлении есть возможность выбрать «Мелкий пакет PRIME».⠀
