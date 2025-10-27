Доходы Euroclear от российских активов снизились на 25% Сегодня 04:29 — Фондовый рынок

Европейский депозитарий Euroclear по итогам первых трех кварталов 2025 года получил 3,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится в отчете компании.

Причины уменьшения доходов Euroclear

Euroclear объясняет такую ​​динамику постепенным снижением процентных ставок.

В первом полугодии 2025 года замороженные российские активы принесли Euroclear 2,7 млрд евро. По итогам 2024 года эти доходы достигли 6,9 млрд евро, в 2023 году — 4,4 млрд евро, в 2022 году — 821 млн евро.

Согласно требованиям регламента ЕС о непредвиденных взносах, Euroclear выделил 2,6 млрд евро как непредвиденный взнос на 2025 год, из которых 1,6 млрд евро было выплачено Европейской комиссии в июле 2025 года. Второй платеж за 2025 год ожидается в начале 2026 года.

Euroclear оценивает прямые расходы за девять месяцев 2025 года, к которым привели ответные санкции и ответные меры со стороны россии, в размере 82 млн евро, потери дохода от бизнеса — в 25 млн евро.

На конец сентября 2025 года баланс Euroclear составил 227 млрд евро, из которых 193 млрд евро приходится на находящиеся под санкциями российские активы.

Напомним, лидеры стран Европейского Союза после дискуссий на саммите в Брюсселе 23 октября отложили решение о репарационном кредите для Украины на основе замороженных активов россии до следующего саммита.

Переговоры приостановились после того, как Бельгия требовала гарантий, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с предлагаемыми ссудами на сумму около €140 млрд. Большинство этих средств хранятся именно в Бельгии.

