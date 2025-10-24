0 800 307 555
«Укрзализныця» предупредила об изменении маршрутов

24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких регионах Украины движение поездов остается усложненным. «Укрзализныця» задействует резервную тягу, комбинированную транспортировку пассажиров и объездные маршруты.
Об этом пишет пресс-служба «Укрзализныци».
Ночью на Кировоградщине в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет — все вовремя переместились в укрытия.
Движение восстановлено по обоим путям, однако из-за обесточивания участка поезда временно курсируют под резервными тепловозами. Это привело к задержке не менее четырех рейсов:
  • № 51/52 Одесса — Запорожье.
  • № 127/128 Львов — Запорожье.
  • № 7/8 Харьков — Одесса.
  • № 53/54 Днепр — Одесса.
Среднее время задержки составляет более двух часов.
Харьковщина
Из-за ограничений движения, вызванных массированными обстрелами, поезда в направлении Лозовой курсируют по измененным маршрутам и с задержками. Для обеспечения непрерывного сообщения используется комбинированная логистика.
Ночью пассажиры поезда № 92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск при поддержке местных властей Харьковщины были перевезены автобусами в пункт пересадки.
Изменил маршрут и поезд № 103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержку и объездной путь, этим рейсом успешно проведена плановая гражданская эвакуация из Лозовой: перевезены 19 маломобильных пассажиров, а также два кота и собачка. Железная дорога продолжает везти всех.
Сумщина
Для поддержки бесперебойного сообщения временно применяется комбинированная логистика — поезд и автобус.
В частности, пассажиров рейса № 787 Терещенская — Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована пересадка на поезд № 779 Сумы — Киев.
В «Укрзализныце» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям.
«Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров извещениями в официальном мобильном приложении», — подчеркивают в пресс-службе.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems