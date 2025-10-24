«Укрзализныця» предупредила об изменении маршрутов Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» предупредила об изменении маршрутов

24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких регионах Украины движение поездов остается усложненным. «Укрзализныця» задействует резервную тягу, комбинированную транспортировку пассажиров и объездные маршруты.

Об этом пишет пресс-служба «Укрзализныци».

Ночью на Кировоградщине в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет — все вовремя переместились в укрытия.

Движение восстановлено по обоим путям, однако из-за обесточивания участка поезда временно курсируют под резервными тепловозами. Это привело к задержке не менее четырех рейсов:

№ 51/52 Одесса — Запорожье.

№ 127/128 Львов — Запорожье.

№ 7/8 Харьков — Одесса.

№ 53/54 Днепр — Одесса.

Среднее время задержки составляет более двух часов.

Харьковщина

Из-за ограничений движения, вызванных массированными обстрелами, поезда в направлении Лозовой курсируют по измененным маршрутам и с задержками. Для обеспечения непрерывного сообщения используется комбинированная логистика.

Ночью пассажиры поезда № 92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск при поддержке местных властей Харьковщины были перевезены автобусами в пункт пересадки.

Изменил маршрут и поезд № 103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержку и объездной путь, этим рейсом успешно проведена плановая гражданская эвакуация из Лозовой: перевезены 19 маломобильных пассажиров, а также два кота и собачка. Железная дорога продолжает везти всех.

Сумщина

Для поддержки бесперебойного сообщения временно применяется комбинированная логистика — поезд и автобус.

В частности, пассажиров рейса № 787 Терещенская — Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована пересадка на поезд № 779 Сумы — Киев.

В «Укрзализныце» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям.

«Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров извещениями в официальном мобильном приложении», — подчеркивают в пресс-службе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.