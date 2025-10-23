ПриватБанк получил свыше 50 млрд грн прибыли с начала года: основные результаты банка Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

По итогам девяти месяцев 2025 г. ПриватБанк получил 50,6 млрд грн чистой прибыли после уплаты 25% налога.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Основные результаты банка

Бизнес-результат без учета переоценок, резервов под кредитные риски и налогов составил 62,6 млрд грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«ПриватБанк занимает первое место на рынке по уровню доходности, формируя более 43,5% прибыли банковского сектора до налогообложения», — сообщили в финучреждении.

С начала года чистый кредитный портфель вырос на 30 млрд грн (+27%) и на 30 сентября 2025 года составил 143 млрд грн.

Средства на счетах физических лиц за девять месяцев года выросли на 59 млрд грн (+13%) и достигли 505 млрд грн.

Основу финансового результата составляют чистые процентные доходы, которые выросли на 19% и комиссионные доходы на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным НБУ, по состоянию на 31 августа 2025 г. показатель соотношения расходов к доходам (CIR) составляет 24,07%, тогда как средний по рынку 41,77%.

С начала года ПриватБанк открыл 40 обновленных отделений повышенной доступности в разных регионах Украины. Также реализовал программы по финансовой грамотности, инклюзии, безбарьерности и благотворительности, на которые направлено 156,8 млн грн собственных средств.

Напомним, по итогам января-августа 2025 года чистая прибыль банковской системы выросла до 106,4 млрд грн . Это всего на 321 млн грн больше, чем за восемь месяцев 2024 года, прошлогодний результат уже был историческим максимумом, и именно он в конце года стал основанием для повышения ставки налога на прибыль с 25% до 50%.

Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту , ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.

