ПриватБанк получил свыше 50 млрд грн прибыли с начала года: основные результаты банка
По итогам девяти месяцев 2025 г. ПриватБанк получил 50,6 млрд грн чистой прибыли после уплаты 25% налога.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Основные результаты банка
Бизнес-результат без учета переоценок, резервов под кредитные риски и налогов составил 62,6 млрд грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«ПриватБанк занимает первое место на рынке по уровню доходности, формируя более 43,5% прибыли банковского сектора до налогообложения», — сообщили в финучреждении.
С начала года чистый кредитный портфель вырос на 30 млрд грн (+27%) и на 30 сентября 2025 года составил 143 млрд грн.
Средства на счетах физических лиц за девять месяцев года выросли на 59 млрд грн (+13%) и достигли 505 млрд грн.
Основу финансового результата составляют чистые процентные доходы, которые выросли на 19% и комиссионные доходы на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным НБУ, по состоянию на 31 августа 2025 г. показатель соотношения расходов к доходам (CIR) составляет 24,07%, тогда как средний по рынку 41,77%.
С начала года ПриватБанк открыл 40 обновленных отделений повышенной доступности в разных регионах Украины. Также реализовал программы по финансовой грамотности, инклюзии, безбарьерности и благотворительности, на которые направлено 156,8 млн грн собственных средств.
Напомним, по итогам января-августа 2025 года чистая прибыль банковской системы выросла до 106,4 млрд грн. Это всего на 321 млн грн больше, чем за восемь месяцев 2024 года, прошлогодний результат уже был историческим максимумом, и именно он в конце года стал основанием для повышения ставки налога на прибыль с 25% до 50%.
Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
