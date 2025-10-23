0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг

Фондовый рынок
24
АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг
АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг
Антимонопольный комитет Украины закрыл дело против государственного ПриватБанка, начатое в 2021 году в рамках детального исследования рынка услуг торгового эквайринга из-за отсутствия нарушений, хоть и установил монопольное положение ПриватБанка на этом рынке и признал его рыночную власть.
«В соответствии со статьей 49 закона „О защите экономической конкуренции“, рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции подлежит закрытию без принятия решения по существу, если не доказано совершение нарушения», — отмечается в решении АМКУ, обнародованном на его сайте в среду.
Согласно ему, после тщательного изучения обстоятельств дела установлено, что применение ПриватБанком единой платы за торговый эквайринг для внутрибанковских и межбанковских платежных операций не противоречит законодательству и обосновывается спецификой функционирования двух смежных рынков — рынка эмиссии электронных платежных средств и рынка услуг торгового эквайринга.
В соответствии с действующим законодательством банки-эквайры включают комиссию интерчейндж в плату за эквайринг в размере, определенном международными платежными системами (МПС) Visa и MasterCard. По сути своей, определенной правилами МПС, интерчейндж является комиссией, доход от которой направляется на развитие культуры безналичных платежей. Вырученные средства стимулируют банки увеличивать выпуск карт, предлагать кешбэки и акционные программы, а также внедрять инновации.
«Мы приветствуем решение АМКУ по делу, которое длилось более четырех лет, и считаем его важным сигналом для рынка, где здоровая конкуренция способствует инновациям», — прокомментировал закрытие дела член правления ПриватБанка по корпоративному и малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.
АМКУ отметил, что ПриватБанк повышал и удерживал цены на уровне, превышающем уровень субъектов хозяйствования (банков-эквайров), которые испытывают от него значительную конкуренцию, с наращиванием объемов продаж и доли на рынке, что доказывает его рыночную власть.
В решении со ссылкой на данные НБУ сказано, что доля ПриватБанка на рынке эквайринга с 2018 по 2024 год выросла с 62% до 64% ​​с небольшим снижением до 59% в 2021 году. При этом доля Ощадбанка, который идет вторым, за это время уменьшилась с 16,5% до 16,1%, а идущего третьим Райффайзен Банка — с 9,2% до 6,6%.
Количество POS-терминалов банка с 2018 года по 2024 год возросло со 170,54 тыс. до 316,08 тыс.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems