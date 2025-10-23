АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг

Антимонопольный комитет Украины закрыл дело против государственного ПриватБанка, начатое в 2021 году в рамках детального исследования рынка услуг торгового эквайринга из-за отсутствия нарушений, хоть и установил монопольное положение ПриватБанка на этом рынке и признал его рыночную власть.

«В соответствии со статьей 49 закона „О защите экономической конкуренции“, рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции подлежит закрытию без принятия решения по существу, если не доказано совершение нарушения», — отмечается в решении АМКУ, обнародованном на его сайте в среду.

Согласно ему, после тщательного изучения обстоятельств дела установлено, что применение ПриватБанком единой платы за торговый эквайринг для внутрибанковских и межбанковских платежных операций не противоречит законодательству и обосновывается спецификой функционирования двух смежных рынков — рынка эмиссии электронных платежных средств и рынка услуг торгового эквайринга.

В соответствии с действующим законодательством банки-эквайры включают комиссию интерчейндж в плату за эквайринг в размере, определенном международными платежными системами (МПС) Visa и MasterCard. По сути своей, определенной правилами МПС, интерчейндж является комиссией, доход от которой направляется на развитие культуры безналичных платежей. Вырученные средства стимулируют банки увеличивать выпуск карт, предлагать кешбэки и акционные программы, а также внедрять инновации.

«Мы приветствуем решение АМКУ по делу, которое длилось более четырех лет, и считаем его важным сигналом для рынка, где здоровая конкуренция способствует инновациям», — прокомментировал закрытие дела член правления ПриватБанка по корпоративному и малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.

АМКУ отметил, что ПриватБанк повышал и удерживал цены на уровне, превышающем уровень субъектов хозяйствования (банков-эквайров), которые испытывают от него значительную конкуренцию, с наращиванием объемов продаж и доли на рынке, что доказывает его рыночную власть.

В решении со ссылкой на данные НБУ сказано, что доля ПриватБанка на рынке эквайринга с 2018 по 2024 год выросла с 62% до 64% ​​с небольшим снижением до 59% в 2021 году. При этом доля Ощадбанка , который идет вторым, за это время уменьшилась с 16,5% до 16,1%, а идущего третьим Райффайзен Банка — с 9,2% до 6,6%.

Количество POS-терминалов банка с 2018 года по 2024 год возросло со 170,54 тыс. до 316,08 тыс.

