АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг
Антимонопольный комитет Украины закрыл дело против государственного ПриватБанка, начатое в 2021 году в рамках детального исследования рынка услуг торгового эквайринга из-за отсутствия нарушений, хоть и установил монопольное положение ПриватБанка на этом рынке и признал его рыночную власть.
«В соответствии со статьей 49 закона „О защите экономической конкуренции“, рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции подлежит закрытию без принятия решения по существу, если не доказано совершение нарушения», — отмечается в решении АМКУ, обнародованном на его сайте в среду.
Согласно ему, после тщательного изучения обстоятельств дела установлено, что применение ПриватБанком единой платы за торговый эквайринг для внутрибанковских и межбанковских платежных операций не противоречит законодательству и обосновывается спецификой функционирования двух смежных рынков — рынка эмиссии электронных платежных средств и рынка услуг торгового эквайринга.
В соответствии с действующим законодательством банки-эквайры включают комиссию интерчейндж в плату за эквайринг в размере, определенном международными платежными системами (МПС) Visa и MasterCard. По сути своей, определенной правилами МПС, интерчейндж является комиссией, доход от которой направляется на развитие культуры безналичных платежей. Вырученные средства стимулируют банки увеличивать выпуск карт, предлагать кешбэки и акционные программы, а также внедрять инновации.
«Мы приветствуем решение АМКУ по делу, которое длилось более четырех лет, и считаем его важным сигналом для рынка, где здоровая конкуренция способствует инновациям», — прокомментировал закрытие дела член правления ПриватБанка по корпоративному и малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.
АМКУ отметил, что ПриватБанк повышал и удерживал цены на уровне, превышающем уровень субъектов хозяйствования (банков-эквайров), которые испытывают от него значительную конкуренцию, с наращиванием объемов продаж и доли на рынке, что доказывает его рыночную власть.
В решении со ссылкой на данные НБУ сказано, что доля ПриватБанка на рынке эквайринга с 2018 по 2024 год выросла с 62% до 64% с небольшим снижением до 59% в 2021 году. При этом доля Ощадбанка, который идет вторым, за это время уменьшилась с 16,5% до 16,1%, а идущего третьим Райффайзен Банка — с 9,2% до 6,6%.
Количество POS-терминалов банка с 2018 года по 2024 год возросло со 170,54 тыс. до 316,08 тыс.
Поделиться новостью
Также по теме
АМКУ закрыл дело против ПриватБанка на рынке эквайринговых услуг
lifecell меняет тарифные планы с ноября: что изменится
В Киеве закрывается сеть супермаркетов (где будут скидки)
Британия сняла санкции с дочерних компаний «Роснефти»
Рынки отреагировали на перенос встречи Трампа с путиным
АРМА продает элитный дом на Оболонской набережной в Киеве (фото)