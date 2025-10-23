В Киеве закрывается сеть супермаркетов (где будут скидки) Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

В Киеве закрывается сеть супермаркетов (где будут скидки)

Сеть супермаркетов «Континент», более двух десятилетий работавшая в столице, прекращает свою деятельность.

Об окончательном закрытии компания сообщила в соцсетях.

«Мы были рядом с вами много лет — и каждая покупка, каждый разговор на кассе, каждая улыбка для нас много значит», — написали там.

Компания сообщила о финальной распродаже до -70% по адресу:

ул. А. Ефремова, 23 — работает до 15.10.

ул. Мокрая (Кудряшова), 20В — работает до 03.11.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.