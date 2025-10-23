В Киеве закрывается сеть супермаркетов (где будут скидки)
Сеть супермаркетов «Континент», более двух десятилетий работавшая в столице, прекращает свою деятельность.
Об окончательном закрытии компания сообщила в соцсетях.
«Мы были рядом с вами много лет — и каждая покупка, каждый разговор на кассе, каждая улыбка для нас много значит», — написали там.
Компания сообщила о финальной распродаже до -70% по адресу:
ул. А. Ефремова, 23 — работает до 15.10.
ул. Мокрая (Кудряшова), 20В — работает до 03.11.
