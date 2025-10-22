АРМА продает элитный дом на Оболонской набережной в Киеве (фото)
Агентство по розыску и менеджменту активов объявило на платформе Prozorro открытый конкурс по отбору управляющего для элитного дома в Киеве.
Недвижимость была арестована по уголовному делу о государственной измене и передана в управление АРМА по решению суда.
Стоимость
Актив находится на Оболонской набережной. По результатам независимой оценки рыночная стоимость дома (731,6 кв. м) составляет почти 85 млн грн (без НДС), а земельного участка (0,0775 га) — 26,6 млн грн (без НДС).
До домовладения проложен асфальтированный подъездный путь, дом имеет отдельный выход на набережную и упорядоченную придомовую территорию.
АРМА приглашает бизнес, в частности агентства недвижимости, присоединиться к конкурсу на платформе Prozorro и представить свои предложения до 28 октября 2025 (18:00).
К участию допускаются потенциальные управляющие, отвечающие квалификационным требованиям.
Не допускаются: собственники арестованных активов и представители государства-агрессора.
