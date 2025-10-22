0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям

Мир
27
Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям
Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям
Мировые корпорации сообщили о более чем $35 миллиардах долларов убытков, нанесенных американскими пошлинами.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время многие компании уменьшают предыдущие прогнозы, поскольку новые торговые соглашения с ЕС и Японией частично снизили влияние тарифов администрации Дональда Трампа.

Самые высокие тарифы за десятилетие

Нынешние пошлины стали самыми высокими в США с 1930-х годов. Президент Трамп продолжает угрожать новыми ограничениями, но заключенные договоренности позволили бизнесу лучше оценивать риски.
Общий финансовый удар оценивается в $21−23 млрд на 2025 год и около $15 млрд на 2026 год. Наибольший вклад в эту сумму внесла Toyota, прогнозирующая потери в $9,5 млрд.
После новых соглашений с ЕС французские производители алкогольных напитков Rémy Cointreau и Pernod Ricard, а также Sony скорректировали свои оценки убытков в меньшую сторону.
В то же время Nike повысила прогноз влияния пошлин до $1,5 млрд, а H&M предупредила, что тарифы давят на прибыльность и заставляют повышать цены.

Автопроизводители пострадали больше всего

Больше всего от пошлин пострадали автоконцерны — Ford, Stellantis, Volkswagen и Toyota. Они вместе сообщили о миллиардных расходах.
Однако отрасль демонстрирует осторожный оптимизм: Трамп заявил о планах снизить или отменить тарифы для производства в США, что может существенно облегчить положение компаний.
CEO Stellantis Антонио Филоса назвал пошлины «еще одной переменной в бизнес-формуле» и анонсировал $13 млрд инвестиций в производство в США в течение четырех лет.

Неопределенность на мировых рынках продолжается

Несмотря на частичную стабилизацию, мировые рынки остаются напряженными. Трамп недавно упомянул о возможности новых 100% тарифов против Китая, хотя позже признал, что такие ограничения могут быть «несостоятельными».
По словам заместителя генсека Международной торговой палаты Эндрю Уилсона, «мировая торговля вошла в фазу сложности, где даже стабильность — временная».
По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems