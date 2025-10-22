Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям
Мировые корпорации сообщили о более чем $35 миллиардах долларов убытков, нанесенных американскими пошлинами.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время многие компании уменьшают предыдущие прогнозы, поскольку новые торговые соглашения с ЕС и Японией частично снизили влияние тарифов администрации Дональда Трампа.
Самые высокие тарифы за десятилетие
Нынешние пошлины стали самыми высокими в США с 1930-х годов. Президент Трамп продолжает угрожать новыми ограничениями, но заключенные договоренности позволили бизнесу лучше оценивать риски.
Общий финансовый удар оценивается в $21−23 млрд на 2025 год и около $15 млрд на 2026 год. Наибольший вклад в эту сумму внесла Toyota, прогнозирующая потери в $9,5 млрд.
После новых соглашений с ЕС французские производители алкогольных напитков Rémy Cointreau и Pernod Ricard, а также Sony скорректировали свои оценки убытков в меньшую сторону.
В то же время Nike повысила прогноз влияния пошлин до $1,5 млрд, а H&M предупредила, что тарифы давят на прибыльность и заставляют повышать цены.
Автопроизводители пострадали больше всего
Больше всего от пошлин пострадали автоконцерны — Ford, Stellantis, Volkswagen и Toyota. Они вместе сообщили о миллиардных расходах.
Однако отрасль демонстрирует осторожный оптимизм: Трамп заявил о планах снизить или отменить тарифы для производства в США, что может существенно облегчить положение компаний.
CEO Stellantis Антонио Филоса назвал пошлины «еще одной переменной в бизнес-формуле» и анонсировал $13 млрд инвестиций в производство в США в течение четырех лет.
Неопределенность на мировых рынках продолжается
Несмотря на частичную стабилизацию, мировые рынки остаются напряженными. Трамп недавно упомянул о возможности новых 100% тарифов против Китая, хотя позже признал, что такие ограничения могут быть «несостоятельными».
По словам заместителя генсека Международной торговой палаты Эндрю Уилсона, «мировая торговля вошла в фазу сложности, где даже стабильность — временная».
