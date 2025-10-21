Завод Радиореле в Харькове выставили на аукцион
8 октября запланировано проведение онлайн-аукциона по приватизации государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО «Завод «Радиореле» в городе Харьков.
Регистрация на участие в аукционе продолжается до 27 октября 20:00. Стартовая цена — 234,385 млн гривен.
Адрес: г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181. Основная номенклатура продукции: слаботочные, миниатюрные, электромагнитные реле.
На 30 июня 2025 года на предприятии работают 57 человек.
Объект включает
5 единиц недвижимого имущества (нежилые здания, здание склада, здание мастерской
и т. п.) общей площадью 49137,2 м², которые расположены по двум адресам:
- г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181;
- г. Харьков, ул. Каденюка, 6.
12 единиц транспортных средств и спецтехники 1983 — 2013 года выпуска, в том числе 1 передано в ВСУ. По состоянию на 30 июня 2025 на балансе общества учитывается движимое имущество:
- оборудование, мебель, инвентарь
и т. п.— 3 510 единиц;
- техническая литература, справочники, пособия — 114 единиц;
- нематериальные активы — 41 единица.
По состоянию на 15 сентября 2025 года часть недвижимого имущества общества общей площадью 479,4 м передана в аренду в соответствии с 1 договором.
Условия продажи
- погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев;
- недопущение увольнения работников предприятия по инициативе нового собственника или уполномоченного им органа в течение 6 месяцев со дня перехода к нему права собственности.
