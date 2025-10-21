Завод Радиореле в Харькове выставили на аукцион Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

8 октября запланировано проведение онлайн-аукциона по приватизации государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО «Завод «Радиореле» в городе Харьков.

Об этом сообщает ФГИУ.

Регистрация на участие в аукционе продолжается до 27 октября 20:00. Стартовая цена — 234,385 млн гривен.

Адрес: г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181. Основная номенклатура продукции: слаботочные, миниатюрные, электромагнитные реле.

На 30 июня 2025 года на предприятии работают 57 человек.

Объект включает

5 единиц недвижимого имущества (нежилые здания, здание склада, здание мастерской и т. п. ) общей площадью 49137,2 м², которые расположены по двум адресам:

г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181;

г. Харьков, ул. Каденюка, 6.

12 единиц транспортных средств и спецтехники 1983 — 2013 года выпуска, в том числе 1 передано в ВСУ. По состоянию на 30 июня 2025 на балансе общества учитывается движимое имущество:

оборудование, мебель, инвентарь и т. п. — 3 510 единиц;

— 3 510 единиц; техническая литература, справочники, пособия — 114 единиц;

нематериальные активы — 41 единица.

По состоянию на 15 сентября 2025 года часть недвижимого имущества общества общей площадью 479,4 м передана в аренду в соответствии с 1 договором.

Условия продажи

погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев;

недопущение увольнения работников предприятия по инициативе нового собственника или уполномоченного им органа в течение 6 месяцев со дня перехода к нему права собственности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.