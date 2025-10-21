0 800 307 555
НАБУ изменила название и вступительные взносы

Фондовый рынок
16
Независимая ассоциация банков Украины провела ежегодное общее собрание банков-членов: определила приоритеты на 2026 год, изменила название и пересмотрела вступительные взносы.
Исполнительный директор НАБУ Руслан Гриценко подвел итоги работы НАБУ в 2024 году, отметив активную деятельность действующих комитетов, расширение международного сотрудничества и динамичное развитие комитетов факторинга, ESG и ипотечного кредитования.
В ходе мероприятия утвердили отчет Ревизионной комиссии, поддержали обновление Устава и внутренних положений ассоциации, а также приняли новый порядок определения вступительных взносов.
Председатель Совета НАБУ Владимир Мудрый акцентировал внимание на расширении сотрудничества с государственными органами, а также на важности развития рынка капиталов и «зеленой» финансовой адженды, которые становятся ключевыми темами украинской банковской системы.
Было также принято решение о переименовании организации в Национальную ассоциацию банков Украины. «Нас уже давно называют Национальной ассоциацией банков Украины, и это не случайно. Мы не должны доказывать свою независимость — мы самобытны, мы уже являемся теми, кто формирует повестку дня банковской системы. Слова имеют значение, ведь они отражают нашу сущность и ответственность», — отметил Владимир Мудрый.
Члены Ассоциации переизбрали Совет НАБУ в том же составе. В голосовании приняли участие представители 31 банка-члена. Все решения поддержаны большинством голосов.
По материалам:
Фінансовий клуб
