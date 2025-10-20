Суд снял арест с одного из ТРЦ Киева «Гулливер» в столице Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Суд 17 октября отменил арест с киевского торгово-развлекательного комплекса «Гулливер», наложенный в уголовном производстве против должностных компаний ООО «Три О» (предыдущий владелец ТРЦ) за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, который вместе с Укрэксимбанком получил право собственности на комплекс за долги.

В сообщении также говорится, что государственные банки продолжают работу по стабилизации управления объектом: заключена значительная часть договоров аренды, договоры на обслуживание комплекса, также подписана и сформирована управленческая команда.

На этом этапе банки намерены самостоятельно управлять комплексом, а доходы направлять на финансирование экономики и ОПК.

«Гулливер» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Киева, который имеет площадь около 150 000 кв. м и 35 этажей.

