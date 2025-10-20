ФГИ объявил аукцион по приватизации АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» — детали
Фонд государственного имущества назначил аукцион по приватизации государственного пакета акций АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» по стартовой цене 151,9 млн грн.
Об этом говорится в сообщении ФГИУ в Facebook.
«Объявлен аукцион по приватизации государственного пакета акций в размере 97,5458% уставного капитала АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», — говорится в сообщении.
Речь идет о продаже 607 446 012 штук акций.
Аукцион пройдет 4 ноября 2025 года в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Cтартовая цена — 151,9 млн гривен.
Основным видом экономической деятельности является производство алюминия. Основная номенклатура продукции: алюминиевая катанка — услуги по переработке давальческого сырья.
Предприятие «является отличным brownfield-проектом, поскольку расположено в городе Запорожье, рядом с автомобильным путем национального значения Н08 и железной дорогой».
Преимущества объекта
Большая общая площадь помещений и земельного участка. Новый собственник может рассматривать объект для ведения бизнеса или его релокации.
На балансе общества находятся 1497 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 370 929,85 м².
292 единицы транспортных средств и спецтехники, 25 зарегистрированных земельных участков общей площадью 216,0856 га.
По состоянию на 30.06.2025 часть недвижимого имущества общества передана в аренду в соответствии с 8 договорами, а именно: недвижимое имущество общей площадью 6 755,6 м² и электротолкатель.
