рф повредила железную дорогу в Сумской области: какие поезда задерживаются
Как сообщает «Укрзализныця», из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следует с задержками.
В частности, от ст. Плиски поезда:
- № 46 Ужгород — Харьков
- № 113 Харьков — Львов
отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги. Есть изменения и в региональном сообщении.
Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд № 895 Конотоп — Фастов-1. Прибудет на конечную остановку с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.
Также задерживается пригородный рейс № 6452 Нежин — Конотоп. Задержка 2 часа.
