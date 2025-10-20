0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф повредила железную дорогу в Сумской области: какие поезда задерживаются

Фондовый рынок
23
рф повредила железную дорогу в Сумской области: какие поезда задерживаются
рф повредила железную дорогу в Сумской области: какие поезда задерживаются
Как сообщает «Укрзализныця», из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следует с задержками.
В частности, от ст. Плиски поезда:
  • № 46 Ужгород — Харьков
  • № 113 Харьков — Львов
отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги. Есть изменения и в региональном сообщении.
Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд № 895 Конотоп — Фастов-1. Прибудет на конечную остановку с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.
Также задерживается пригородный рейс № 6452 Нежин — Конотоп. Задержка 2 часа.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems