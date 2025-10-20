рф повредила железную дорогу в Сумской области: какие поезда задерживаются Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Как сообщает «Укрзализныця», из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следует с задержками.

В частности, от ст. Плиски поезда:

№ 46 Ужгород — Харьков

№ 113 Харьков — Львов

отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги. Есть изменения и в региональном сообщении.

Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд № 895 Конотоп — Фастов-1. Прибудет на конечную остановку с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс № 6452 Нежин — Конотоп. Задержка 2 часа.

