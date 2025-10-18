Лоукостер WestJet будет брать плату за то, что делает каждый пассажир
Канадский лоукостер WestJet объявил, что начнет взимать с пассажиров дополнительную плату за возможность откидывать кресла. Это решение знаменует собой значительное изменение в политике авиакомпании, поскольку это было стандартной функцией для путешественников. Так, WestJet вводит новую схему расположения сидений.
Об этом сообщает New York Post.
Как и почему WestJet будет брать плату за откинутые сиденья
Авиакомпания WestJet объявила о введении новой схемы размещения пассажирских кресел в своих самолетах, которая предусматривает 3 отдельных класса комфорта для пассажиров:
- 12 мест с «премиум-креслами» с регулируемой спинкой и подголовником,
- 36 мест с увеличенной зоной для ног,
- стандартный эконом.
В заявлении WestJet сообщил, что только самые премиальные кресла на их рейсах будут иметь возможность откидываться назад.
Саманта Тейлор, пресс-секретарь авиакомпании, подчеркнула, что цель этого решения — сделать услуги авиакомпании более доступными для путешественников с ограниченным бюджетом.
Уже есть критика
Недавние изменения вызвали значительную реакцию в социальных сетях, многие пользователи выразили свое недовольство. Кроме того, несколько отраслевых экспертов выразили свое несогласие с этим решением.
«Фантазия авиакомпаний не перестает меня удивлять: они каким-то образом создают у людей впечатление, что они получают больше, переплачивая», — заявил Джон Градек из университета Макгилла.
Он добавил, что сейчас ситуация выглядит так: платите больше, чтобы получить то, что уже есть.
