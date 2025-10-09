0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air запускает шесть новых маршрутов (инфографика)

Фондовый рынок
73
Wizz Air запускает шесть новых маршрутов (инфографика)
Wizz Air запускает шесть новых маршрутов (инфографика)
Wizz Air, одна из ведущих польских авиакомпаний, объявляет о расширении аэропорта Вроцлав.
Об этом пишет компания.
Кроме уже объявленных авиакомпанией будущих расширений сети Гран-Канарии, Катания и Охрида, Wizz Air будет базировать в городе третий современный самолет Airbus A321neo, начиная с июня 2026 года.
Wizz Air запускает шесть новых маршрутов (инфографика)
Это откроет новые возможности для путешественников благодаря трем новым маршрутам — в Рейкьявик, Дортмунд и Варну — и больше рейсов на популярных существующих маршрутах в Барселону, Бари, Тирану и Малагу.

Где купить билеты

Билеты уже в продаже на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.
На пресс-конференции во Вроцлаве главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил: «Сегодняшний день знаменует собой еще одну веху для Вроцлава и Польши. Добавляя третий самолет, запуская три новых маршрута и увеличивая частоту рейсов на существующих популярных рейсах, мы продолжаем наши амбициозные планы роста в стране, предлагая еще больше выбора, низкие тарифы и гибкость для наших пассажиров. Это расширение — свидетельство нашего обязательства: обеспечивать простые, доступные и приятные поездки, одновременно стимулируя региональный рост и создавая больше рабочих мест как непосредственно в авиакомпании, так и в смежных отраслях. Мы с нетерпением ждем еще больше путешественников на борту и укрепляя сообщение и устойчивое развитие Польши».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems