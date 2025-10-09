Wizz Air запускает шесть новых маршрутов (инфографика)
Wizz Air, одна из ведущих польских авиакомпаний, объявляет о расширении аэропорта Вроцлав.
Об этом пишет компания.
Кроме уже объявленных авиакомпанией будущих расширений сети Гран-Канарии, Катания и Охрида, Wizz Air будет базировать в городе третий современный самолет Airbus A321neo, начиная с июня 2026 года.
Это откроет новые возможности для путешественников благодаря трем новым маршрутам — в Рейкьявик, Дортмунд и Варну — и больше рейсов на популярных существующих маршрутах в Барселону, Бари, Тирану и Малагу.
На пресс-конференции во Вроцлаве главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил: «Сегодняшний день знаменует собой еще одну веху для Вроцлава и Польши. Добавляя третий самолет, запуская три новых маршрута и увеличивая частоту рейсов на существующих популярных рейсах, мы продолжаем наши амбициозные планы роста в стране, предлагая еще больше выбора, низкие тарифы и гибкость для наших пассажиров. Это расширение — свидетельство нашего обязательства: обеспечивать простые, доступные и приятные поездки, одновременно стимулируя региональный рост и создавая больше рабочих мест как непосредственно в авиакомпании, так и в смежных отраслях. Мы с нетерпением ждем еще больше путешественников на борту и укрепляя сообщение и устойчивое развитие Польши».
