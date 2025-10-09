0 800 307 555
ру
АРМА выставила на продажу гостиницу «Турист» во Львове (фото, цена)

АРМА проводит открытый конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Турист» во Львове.
Об этом говорится в сообщении Национального агентства по розыску и менеджменту активов.
«Турист» — это бизнес-отель в престижном районе города с большим потенциалом развития.
Актив состоит из:

  • гостиничного комплекса на 9 этажей (4851,8 кв. м).
  • здания ресторана (1552 кв. м).
  • парковочной площадки.
  • земельного участка (0,67 га).
Стоимость

Согласно результатам независимой оценки стоимость комплекса составляет более 206 млн грн (без НДС).
Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило имущество подозреваемых в крупной финансовой схеме по отмыванию незаконно полученных средств.
По данным следствия, группа лиц уклонялась от НДС, используя подконтрольные им компании. В отчетности они показывали фиктивные операции, фактически не имевшие реального товара или услуг. Из-за этого государство недополучило более 400 миллионов гривен налогов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
