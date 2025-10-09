АРМА выставила на продажу гостиницу «Турист» во Львове (фото, цена) Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

АРМА выставила на продажу гостиницу «Турист» во Львове (фото, цена)

АРМА проводит открытый конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Турист» во Львове.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

«Турист» — это бизнес-отель в престижном районе города с большим потенциалом развития.

Актив состоит из:

гостиничного комплекса на 9 этажей (4851,8 кв. м).

здания ресторана (1552 кв. м).

парковочной площадки.

земельного участка (0,67 га).

Стоимость

Согласно результатам независимой оценки стоимость комплекса составляет более 206 млн грн (без НДС).

Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило имущество подозреваемых в крупной финансовой схеме по отмыванию незаконно полученных средств.

По данным следствия, группа лиц уклонялась от НДС, используя подконтрольные им компании. В отчетности они показывали фиктивные операции, фактически не имевшие реального товара или услуг. Из-за этого государство недополучило более 400 миллионов гривен налогов.

