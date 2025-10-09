Ryanair отменяет еще 1,2 млн мест на рейсах в Испанию Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Ryanair отменяет еще 1,2 млн мест на рейсах в Испанию

Ryanair, авиакомпания № 1 в Испании, в среду, 8 октября, объявила о сокращении своего летнего расписания 2026 года в региональный аэропорт Испании на 1,2 млн мест (-10%).

Об этом говорится в сообщении компании.

Ryanair также прекратит все рейсы в аэропорт Астурия, поскольку монополия Aena продолжает повышать свои неконкурентные аэропортовые сборы в испанских (преимущественно пустых) региональных аэропортах.

Причины сокращений

«Эти сокращения стали следствием сокращения Ryanair на 1 млн мест в региональный аэропорт Испании зимой 2025 года и прямым следствием неспособности правительства Испании остановить повышение монопольных сборов Aena, особенно в недостаточно используемых региональных аэропортах, а также неспособности отменить незаконные штрафы министра Бустиндуя за багаж, несмотря на обещания сделать это» — так объясняют в компании.

Правительство Испании является мажоритарным акционером монополии аэропорта Aena и назначило бывшего политика (Мауриси Лусену) управлять ею. Несмотря на этот контроль, монополия Aena продолжает повышать сборы в региональных аэропортах Испании, делает их неконкурентоспособными и вредит росту.

Монопольный подход Aena к ценообразованию состоит в том, что небольшие, недостаточно задействованные региональные аэропорты должны взимать аналогичные тарифы, как и загруженные основные аэропорты, такие как Мадрид, Барселона, Пальма и Малага.

В результате Ryanair переводит количество мест в эти крупные испанские аэропорты (где спрос на пассажиров и цены на авиабилеты выше). Столкнувшись с высокими сборами в региональных аэропортах, Ryanair перешла в более дешевые аэропорты в других местах Марокко, Италии, Хорватии, Албании и Швеции, где правительства отменяют экологические налоги и снижают аэропортовые сборы.

Генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири заявил:

«AENA и ее основной акционер, правительство Испании, продолжают вредить росту региональных перевозок, туризму и рабочим местам в Испании из-за высоких аэропортовых сборов и необоснованного повышения цен. AENA должна была бы снизить аэропортовые сборы в недостаточно используемых региональных аэропортах, но вместо этого они планируют увеличить их на 7%, что является наибольшим повышением сборов более чем за десять лет» заявил Генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири.

Поэтому Ryanair в полугодии 2026 года переводит еще 1,2 миллиона мест из региональных аэропортов Испании в некоторые крупные аэропорты Испании, но главным образом в более дешевые конкурирующие аэропорты в Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии".

Ранее писали , что Ирландский лоукостер Ryanair продолжает пересматривать свои полетные планы на фоне споров с властями отдельных стран Европы из-за налоговых и аэропортовых сборов.

