0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair отменяет еще 1,2 млн мест на рейсах в Испанию

Фондовый рынок
15
Ryanair отменяет еще 1,2 млн мест на рейсах в Испанию
Ryanair отменяет еще 1,2 млн мест на рейсах в Испанию
Ryanair, авиакомпания № 1 в Испании, в среду, 8 октября, объявила о сокращении своего летнего расписания 2026 года в региональный аэропорт Испании на 1,2 млн мест (-10%).
Об этом говорится в сообщении компании.
Ryanair также прекратит все рейсы в аэропорт Астурия, поскольку монополия Aena продолжает повышать свои неконкурентные аэропортовые сборы в испанских (преимущественно пустых) региональных аэропортах.
Читайте также

Причины сокращений

«Эти сокращения стали следствием сокращения Ryanair на 1 млн мест в региональный аэропорт Испании зимой 2025 года и прямым следствием неспособности правительства Испании остановить повышение монопольных сборов Aena, особенно в недостаточно используемых региональных аэропортах, а также неспособности отменить незаконные штрафы министра Бустиндуя за багаж, несмотря на обещания сделать это» — так объясняют в компании.
Читайте также
Правительство Испании является мажоритарным акционером монополии аэропорта Aena и назначило бывшего политика (Мауриси Лусену) управлять ею. Несмотря на этот контроль, монополия Aena продолжает повышать сборы в региональных аэропортах Испании, делает их неконкурентоспособными и вредит росту.
Монопольный подход Aena к ценообразованию состоит в том, что небольшие, недостаточно задействованные региональные аэропорты должны взимать аналогичные тарифы, как и загруженные основные аэропорты, такие как Мадрид, Барселона, Пальма и Малага.
В результате Ryanair переводит количество мест в эти крупные испанские аэропорты (где спрос на пассажиров и цены на авиабилеты выше). Столкнувшись с высокими сборами в региональных аэропортах, Ryanair перешла в более дешевые аэропорты в других местах Марокко, Италии, Хорватии, Албании и Швеции, где правительства отменяют экологические налоги и снижают аэропортовые сборы.
Генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири заявил:
«AENA и ее основной акционер, правительство Испании, продолжают вредить росту региональных перевозок, туризму и рабочим местам в Испании из-за высоких аэропортовых сборов и необоснованного повышения цен. AENA должна была бы снизить аэропортовые сборы в недостаточно используемых региональных аэропортах, но вместо этого они планируют увеличить их на 7%, что является наибольшим повышением сборов более чем за десять лет»
заявил Генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири.

Поэтому Ryanair в полугодии 2026 года переводит еще 1,2 миллиона мест из региональных аэропортов Испании в некоторые крупные аэропорты Испании, но главным образом в более дешевые конкурирующие аэропорты в Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии".
Ранее писали, что Ирландский лоукостер Ryanair продолжает пересматривать свои полетные планы на фоне споров с властями отдельных стран Европы из-за налоговых и аэропортовых сборов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems