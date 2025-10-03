Глава Ryanair раскритиковал ЕС за неспособность защитить авиапространство и призвал сбивать дроны Сегодня 20:24 — Мир

Глава Ryanair раскритиковал ЕС за неспособность защитить авиапространство и призвал сбивать дроны

Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири подверг критике европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.

Об этом Майкл О’Лири заявил в интервью Politico.

Он возмутился недавними случаями, когда дроны нарушали европейское пространство и блокировали работу аэропортов, но их не сбивали.

О’Лири также удивлен бездействием, когда российский военный самолет пролетал над воздушным пространством НАТО.

«Три недели назад наша деятельность была нарушена, когда дроны пролетели над Польшей, и польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе на два часа были закрыты датские аэропорты. Это мешает работе, и мы призываем к действиям», — подчеркнул гендиректор Ryanair.

В то же время он не считает «стену дронов», инициативу, которую обсуждают в странах ЕС, удачным решением.

«Я не думаю, что „стена дронов“ имеет какой-то эффект. Вы считаете, что россияне не могут запустить дрон с территории Польши?», — заявил О’Лири.

Он отметил, что не верит «в европейских лидеров, которые сидят, пьют чай и едят печенье».

«Если вы даже не можете защитить полеты над Францией, то каковы шансы у нас, что они защитят нас от россии?», — заметил О’Лири, имея в виду отмену маршрутов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров в начале июля.

Напомним, вечером 22 сентября в Копенгагене, столице Дании, приостановили работу аэропорта из-за движения БпЛА, а в Осло дроны заметили над военным объектом.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Полиция начала расследование по идентификации дронов и пока не предоставила подробностей инцидента.

А уже через несколько дней воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании, которое используется для коммерческих и военных полетов, было закрыто из-за несанкционированных полетов дронов.

Также 10 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Тогда были закрыты четыре аэропорта: два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.

