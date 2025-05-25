Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году — Finance.ua

Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году Сегодня 20:25

Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году

В 2025 году авиакомпания Ryanair вводит ряд новых правил, касающихся ручной клади, посадочных талонов и пунктуальности пассажиров. Несоблюдение этих требований может стоить дорого.

Издание visitworld. today рассказывает , как подготовиться к переменам и путешествовать без лишних трат.

Новые требования по ручной клади в Ryanair

Компания ужесточает контроль за соблюдением правил перевозки ручной клади.

Теперь бесплатно на борт разрешено взять только одну сумку размером до 40×20×25 см, которая должна уместиться под сиденьем впереди.

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Пассажиры, желающие взять с собой второй чемодан побольше, могут приобрести приоритетный тариф, включающий больше багажа, а также некоторые дополнительные преимущества:

приоритетные тарифы позволяют взять на борт небольшую личную кладь (40×20×25 см) и ручную кладь (55×40×20 см) весом до 10 кг;

пассажиры с приоритетом также проходят посадку первыми.

Стоимость тарифа «Приоритет плюс два дополнительных места багажа»:

при онлайн-бронировании составляет от примерно 7 до 42 евро;

на стойке регистрации — от 23 до 44 евро.

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Если приоритет распродан или пассажир желает сдать багаж в багажное отделение, он может приобрести зарегистрированный багаж весом 10 кг.

при покупке онлайн — от 14 до 35 евро;

в аэропорту — от 28 до 42 евро.

Если вы явитесь на посадку с 10-килограммовым багажом, который не был оплачен заранее, вас могут обязать уплатить около 53 евро за регистрацию в последнюю минуту или даже отказать в посадке.

Цифровые посадочные талоны Ryanair

Ранее в этом году руководитель Ryanair Майкл О’Лири объявил, что авиакомпания положит конец использованию физических распечатанных посадочных талонов.

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Первоначально это планировалось на май 2025 года, но впоследствии было перенесено на ноябрь 2025 года.

По словам генерального директора, уже до 60% путешественников пользуются мобильными талонами.

Как получить посадочный талон Ryanair до ноября 2025 года

На данный момент пассажиры Ryanair могут получить посадочный талон одним из следующих способов:

Распечатывать бумажные талоны. Загружать цифровые посадочные талоны в приложении Ryanair. Получать талон в аэропорту.

Если вы не зарегистрировались онлайн или не скачали посадочный талон до прибытия в аэропорт, вам может быть начислен штраф в размере около 64 евро.

Что изменится в процедуре получения посадочного талона с ноября 2025 года

С ноября 2025 года бумажные посадочные талоны полностью исчезнут.

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Все билеты будут генерироваться в приложении myRyanair, и авиакомпания планирует ликвидировать стойки регистрации в аэропортах, сделав весь процесс цифровым.

Ryanair объявили о штрафах за опоздание

Ryanair призывает всех пассажиров прибывать в аэропорт раньше времени, чтобы избежать задержек на контроле безопасности и успеть до выхода на посадку.

Если пассажир прибудет позже, чем за 40 минут до вылета, с него может быть взыскан штраф в размере 120 евро за пропущенный рейс.

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Этот же сбор применим к тем, кто появляется на регистрацию в течение часа после запланированного времени вылета, чтобы перейти на следующий доступный рейс.

Правила путешествий по Ryanair в 2025 году

Теперь перед каждым полетом убедитесь, что:

зарегистрировались онлайн;

загрузили посадочный талон в приложение;

четко соблюдаете правила перевозки багажа;

прибываете в аэропорт заблаговременно.

Так вы избежите неожиданных трат и сможете спокойно насладиться путешествием!

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