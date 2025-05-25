Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году — Finance.ua

Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году
В 2025 году авиакомпания Ryanair вводит ряд новых правил, касающихся ручной клади, посадочных талонов и пунктуальности пассажиров. Несоблюдение этих требований может стоить дорого.
Издание visitworld. today рассказывает, как подготовиться к переменам и путешествовать без лишних трат.
Новые требования по ручной клади в Ryanair
Компания ужесточает контроль за соблюдением правил перевозки ручной клади.
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Теперь бесплатно на борт разрешено взять только одну сумку размером до 40×20×25 см, которая должна уместиться под сиденьем впереди.
Пассажиры, желающие взять с собой второй чемодан побольше, могут приобрести приоритетный тариф, включающий больше багажа, а также некоторые дополнительные преимущества:
- приоритетные тарифы позволяют взять на борт небольшую личную кладь (40×20×25 см) и ручную кладь (55×40×20 см) весом до 10 кг;
- пассажиры с приоритетом также проходят посадку первыми.
Стоимость тарифа «Приоритет плюс два дополнительных места багажа»:
- при онлайн-бронировании составляет от примерно 7 до 42 евро;
- на стойке регистрации — от 23 до 44 евро.
Если приоритет распродан или пассажир желает сдать багаж в багажное отделение, он может приобрести зарегистрированный багаж весом 10 кг.
- при покупке онлайн — от 14 до 35 евро;
- в аэропорту — от 28 до 42 евро.
Если вы явитесь на посадку с 10-килограммовым багажом, который не был оплачен заранее, вас могут обязать уплатить около 53 евро за регистрацию в последнюю минуту или даже отказать в посадке.
Цифровые посадочные талоны Ryanair
Ранее в этом году руководитель Ryanair Майкл О’Лири объявил, что авиакомпания положит конец использованию физических распечатанных посадочных талонов.
Первоначально это планировалось на май 2025 года, но впоследствии было перенесено на ноябрь 2025 года.
По словам генерального директора, уже до 60% путешественников пользуются мобильными талонами.
Как получить посадочный талон Ryanair до ноября 2025 года
На данный момент пассажиры Ryanair могут получить посадочный талон одним из следующих способов:
- Распечатывать бумажные талоны.
- Загружать цифровые посадочные талоны в приложении Ryanair.
- Получать талон в аэропорту.
Если вы не зарегистрировались онлайн или не скачали посадочный талон до прибытия в аэропорт, вам может быть начислен штраф в размере около 64 евро.
Что изменится в процедуре получения посадочного талона с ноября 2025 года
С ноября 2025 года бумажные посадочные талоны полностью исчезнут.
Все билеты будут генерироваться в приложении myRyanair, и авиакомпания планирует ликвидировать стойки регистрации в аэропортах, сделав весь процесс цифровым.
Ryanair объявили о штрафах за опоздание
Ryanair призывает всех пассажиров прибывать в аэропорт раньше времени, чтобы избежать задержек на контроле безопасности и успеть до выхода на посадку.
Если пассажир прибудет позже, чем за 40 минут до вылета, с него может быть взыскан штраф в размере 120 евро за пропущенный рейс.
Этот же сбор применим к тем, кто появляется на регистрацию в течение часа после запланированного времени вылета, чтобы перейти на следующий доступный рейс.
Правила путешествий по Ryanair в 2025 году
Теперь перед каждым полетом убедитесь, что:
- зарегистрировались онлайн;
- загрузили посадочный талон в приложение;
- четко соблюдаете правила перевозки багажа;
- прибываете в аэропорт заблаговременно.
Так вы избежите неожиданных трат и сможете спокойно насладиться путешествием!
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