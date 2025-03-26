Лоукостер Ryanair запускает эксклюзивный сервис Prime — Finance.ua

Лоукостер Ryanair запускает эксклюзивный сервис Prime Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Лоукостер Ryanair запускает эксклюзивный сервис Prime

Авиакомпания Ryanair запустила эксклюзивную схему скидок для часто летающих пассажиров. Услуга позволит получить преимущества при покупке мест и туристической страховки.

Издание The Independent пишет, что Prime позволит участникам, летающим 12 раз в год, экономить в пять раз больше, чем стоит подписка, благодаря преимуществам.

Стоимость 12-месячной подписки составляет 79 фунтов стерлингов, а это примерно 4266 гривен. Участники программы получат возможность бесплатного бронирования мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным эксклюзивным распродажам мест.

Участники будут регулярно получать электронные письма о предстоящих эксклюзивных распродажах и актуальных предложениях, а также смогут бронировать неограниченное количество рейсов по сниженным тарифам Prime.

Авиакомпания заявила, что участники программы Prime, летающие 12 раз в год, смогут сэкономить до 420 фунтов стерлингов, а это почти 22 678 гривен, тогда как участники, летающие всего три раза в год, смогут сэкономить 105 фунтов стерлингов (5670 грн).

При этом количество участников новой подписки ограничено 250 000 пассажирами. В то же время пассажиры, подписавшиеся на Ryanair Prime, должны быть не моложе 18 лет. В настоящее время эта услуга предоставляется только жителям Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Португалии и Испании.

В прошлом году Wizz Air запустила аналогичную схему, позволяющую клиентам бронировать билеты максимум за 72 часа до вылета по фиксированной цене 9,99 евро за каждый рейс, плюс плата за дополнительные услуги, например провоз багажа.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что самый большой лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны.

При этом в компании рассчитывают, что смогут обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год в течение года или двух после возобновления полетов.

Позже главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что авиакомпания также готовится к возвращению в Украину.

УНІАН По материалам:

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