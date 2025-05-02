Штраф до 70 евро: Ryanair меняет правила для пассажиров — Finance.ua
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Штраф до 70 евро: Ryanair меняет правила для пассажиров

Личные финансы
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Штраф до 70 евро: Ryanair меняет правила для пассажиров
Штраф до 70 евро: Ryanair меняет правила для пассажиров
Ирландский лоукостер Ryanair в мае обновляет правила перевозки ручной клади. Главное изменение — это введение штрафа до 70 евро за несоблюдение правил перевозки багажа.
Об этом пишет LRT.
Эти изменения будут касаться почти 200 миллионов человек, являющихся пассажирами авиакомпании.

Что меняется

Бесплатно в салон можно будет пронести только одну небольшую сумочку или рюкзак (размером до 40×20×25 см), который должен поместиться под сиденьем. Этот норматив не меняется, но меняется то, что компания сможет наложить штраф до 70 евро за несоблюдение этого правила.
Для того чтобы взять дополнительную ручную кладь большего размера (до 55×40×20 см), пассажирам нужно будет приобрести дополнительную услугу перевозки багажа.
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Большие чемоданы нужно будет регистрировать и перевозить в багажном отделении самолета.
Помимо изменения правил перевозки багажа, Ryanair в этом году также переходит на цифровые посадочные талоны. Уже с ноября 2025 года пассажирам придется зарегистрироваться в приложении Ryanair или загружать посадочный талон с QR-кодом с официального сайта, поскольку бумажные посадочные талоны больше не будут печатать, пишет Mirror.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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