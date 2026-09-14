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ЕС не смог договориться о продлении санкций против россии

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Послам в Брюсселе необходимо единогласно согласовать продление санкций до вторника, 15 сентября
Послам в Брюсселе необходимо единогласно согласовать продление санкций до вторника, 15 сентября
Страны Европейского Союза в понедельник не достигли единого согласия по вопросу продления одного из санкционных режимов против россии.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
Послам в Брюсселе необходимо единогласно согласовать продление санкций до вторника, 15 сентября, когда истекает срок действия режима. Он предусматривает заморозку активов около 3000 российских физических и юридических лиц.

Почему возникли разногласия

Словакия требует исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов — Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромиссный вариант, предложив исключить только Усманова.
Большинство других стран ЕС не готовы рассматривать исключение кого-либо из списка на фоне рекордного количества российских ракетных ударов по гражданским целям в Украине.
Один из дипломатов заявил, что на фоне усиления гибридных угроз и российских атак беспилотниками в километре от польской границы сложно поверить, что Франция действительно выступает с таким предложением.

На какой срок могут продлить санкции

Отдельно страны ЕС обсуждают срок продления санкций. Речь идет о традиционных шести месяцах, как это происходит с 2014 года, или 12 месяцев.
По данным Politico, Словакия не готова поддержать продление на год.
По материалам:
Finance.ua
СанкцииЕС
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