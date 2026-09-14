День финансов: $841 млн на пенсии, лимиты на продажу продуктов, контроль за счетами украинцев за рубежом Сегодня 17:45

Понедельник, 14 сентября. Украина ужесточает контроль за иностранными активами и доходами граждан, правительство планирует компенсировать бизнесу до $10 млн убытков за потерю активов из-за обстрелов, а Чехия меняет правила пребывания для иностранцев.

👩‍👦 В Украине родители, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право претендовать на ряд государственных выплат, налоговых и трудовых льгот, а также жилищную поддержку.

Знали ли вы, например, что сам факт развода не означает автоматического обретения статуса одинокой матери или отца, а право на отдельные виды помощи зависит от конкретных юридических критериев?

При этом, чтобы оформить пособие, следует определить, на какую программу имеет право семья, подготовить необходимые документы и подать заявление. Подробнее обо всех аспектах и ​​суммах, на которые вы можете претендовать, мы расписали в статье по ссылке:

Зарплаты «в конвертах» и мизерные пенсии

Зарплата «в конверте» позволяет работнику получить больше денег сейчас, но в то же время уменьшает налоговые поступления и может повлиять на его будущую пенсию. По данным главы профильного Комитета ВР Даниила Гетманцева, объем выплат неофициально трудоустроенным работникам и доплат «в конвертах» вырос до 280−540 млрд грн в год.

👛 Размер пенсии зависит не только от государства, но и от конкретных действий самого человека. Есть несколько законных способов повлиять на сумму выплат уже сейчас. Некоторые из них занимают всего несколько минут в смартфоне, рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения «Виннер партнерс», арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

По его словам, пенсия в Украине рассчитывается не произвольно, а по четкой формуле, так что каждый может сознательно на нее влиять:

Потери от российских обстрелов

Ущерб Украины от разрушения инфраструктуры и основных средств вследствие российских воздушных ударов может достигать около $10 млрд в год. Совокупные экономические потери от этих разрушений и блокады морских портов только в этом году могут усугубить динамику ВВП примерно на 1,5 процентного пункта.

Со своей стороны, Министерство экономики и окружающей среды предлагает ввести программу компенсации потери активов предприятий, пострадавших от российских обстрелов.

Кроме того, Государственная налоговая служба совместно с бизнесом обсудила актуальные проблемы администрирования в условиях военного положения и усиления атак россии на складские помещения и производственные мощности компаний, в частности по восстановлению утраченных документов, списанию имущества на оккупированных территориях и безопасности данных о складах. Что предлагает бизнес — читайте по ссылке

$841 млн на пенсии

Украина в ближайшее время получит $841 млн. бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Финансирование будет направлено на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Лимиты для продажи продуктов

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил , что ограничения на продажу продуктов в супермаркетах стали преждевременными и способны лишь подогреть искусственный ажиотаж среди покупателей. Он также отметил, что это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

Контроль за счетами украинцев за рубежом

Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информации. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA). Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за рубежом.

Курс валют на этой неделе

На официальном рынке гривна в течение недели 7−11 сентября оставалась относительно стабильной. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что на этой неделе валютный рынок, вероятно, будет оставаться под влиянием двух групп факторов — внутреннего баланса спроса и предложения валюты и глобальных решений центральных банков.

За границей