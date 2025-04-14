В Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в Испанию — Finance.ua
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В Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в Испанию

Фондовый рынок
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В Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в Испанию
В Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в Испанию
Ирландский лоукостер Ryanair предположительно продолжит сокращать количество рейсов в/из Испании из-за недовольства суммой сборов в аэропортах страны. Предыдущая волна отмен испанских рейсов авиакомпании затронула летнее расписание 2025 года.
Как заявил в интервью испанскому изданию El Economista генеральный директор ирландской авиакомпании Эдди Уилсон, в настоящее время Ryanair рассматривает возможность сокращения количества рейсов из средних и малых аэропортов Испании в 2025—2026 годах, если контролируемый государством оператор аэропортов Aena не снизит свои сборы.
Он объяснил, что в первую очередь низкие тарифы нужны самим региональным аэропортам для стимулирования роста, и они должны сопровождаться низкими затратами, потому что в противном случае формула не работает.
«Мы сократили 800 тысяч мест этим летом, потому что у нас были лучшие варианты распределить наши мощности в других местах Европы. И будут еще сокращения зимой 2025 года, и еще больше летом 2026 года, потому что нет смысла продолжать инвестировать в убыточные операции. Рациональное решение — переместить трафик туда, где стоимость доступа падает, а не растет, поэтому мы продолжим это делать постепенно. У нас нет планов инвестировать в региональные аэропорты, потому что их структура ценообразования нарушена», — пояснил Уилсон.
По материалам:
УНІАН
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