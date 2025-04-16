Ryanair может отложить покупку самолетов Boeing из-за таможенной войны Трампа — Finance.ua

Ryanair может отложить покупку самолетов Boeing из-за таможенной войны Трампа Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Ryanair может отложить покупку самолетов Boeing из-за таможенной войны Трампа

Авиакомпания Ryanair может отложить поставки самолетов Boeing, если они подорожают, что создает конфликт между производителями и авиакомпаниями по поводу покрытия расходов, связанных с торговой войной Дональда Трампа.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы Ryanair Майкла О’Лири.

«Если на эти самолеты будут наложены пошлины, велика вероятность, что мы отложим их поставку», — сказал О’Лири в комментарии Financial Times.

«Ryanair должен получить еще 25 самолетов от Boeing, начиная с августа, но компания не нуждается в этих самолетах до марта-апреля 2026 года, — добавил он. — Мы можем отложить их и надеяться, что здравый смысл победит».

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Его заявления подчеркивают, что тарифы Трампа уже влияют на аэрокосмическую отрасль, ставя под угрозу поставки самолетов на миллиарды долларов и вызывая напряжение в цепочках поставок.

Неопределенность с тарифами необычна для этой отрасли, которая — за исключением 18-месячного периода, когда действовали пошлины в рамках спора по субсидиям Boeing и Airbus — в основном работала без торговых барьеров с 1979 года.

Согласно последним планам Трампа, импорт в США из стран, кроме Китая, будет облагаться пошлиной в 10%, а отрасль затрагивают отдельные пошлины в 25% на сталь и алюминий — ключевые материалы для производства самолетов. На прошлой неделе ЕС приостановил введение ответных пошлин на некоторые товары из США.

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Завершенные самолеты и запчасти, импортируемые в США, будут облагаться 10-процентной пошлиной. Но и строительство самолетов в США и других странах также подорожает, ведь производители зависят от международных цепочек поставок, охватывающих Азию, Европу и США.

Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан на прошлой неделе заявил, что американский перевозчик лучше отложит заказ в Airbus, чем будет платить пошлины. Согласно данным консалтинговой компании Cirium, Delta должна получить 10 широкофюзеляжных самолетов с европейских заводов Airbus в текущем году.

«Мы не будем платить пошлины… Если начать прибавлять дополнительные расходы к самолету, математика перестает работать. Мы четко донесли это до Airbus», — сказал он.

О’Лири заявил, что будет идти «серьезная дискуссия» относительно того, кто должен нести расходы от пошлин — производители или авиакомпании: «Авиакомпании скажут, что должен платить производитель. Я уверен, производитель будет настаивать, что должна платить авиакомпания».

Економічна Правда По материалам:

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