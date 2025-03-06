Пассажирам Ryanair грозит штраф свыше 100 евро за позднее прибытие в аэропорт — Finance.ua
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Пассажирам Ryanair грозит штраф свыше 100 евро за позднее прибытие в аэропорт

Личные финансы
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Пассажирам Ryanair грозит штраф свыше 100 евро за позднее прибытие в аэропорт
Пассажирам Ryanair грозит штраф свыше 100 евро за позднее прибытие в аэропорт
Совсем скоро ирландский лоукостер Ryanair полностью откажется от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации, что уже вызвало возмущение среди части пассажиров.
На фоне этого нововведения, предусматривающего самостоятельное управление пассажирами своими посадочными талонами, у некоторых путешественников может создаться ошибочное впечатление, что теперь им необязательно спешить в аэропорт заранее. Однако это совсем не так.
Как пишет британское издание The Mirror, пассажиры могут быть оштрафованы на месте на сумму 100 фунтов стерлингов (около 120 евро), если они прибудут в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета своего рейса. К этому моменту стойка регистрации уже закроется, а посадка будет в самом разгаре.
Такой же сбор будут взимать и с пассажиров, пытающихся перебронировать билеты на следующий доступный рейс после того, как они опоздали на свой первоначальный вылет.
Отмечается, что этот новый штраф следует за другим сбором, который авиакомпания ввела ранее. К примеру, Ryanair взимает 55 фунтов стерлингов (около 65 евро) с пассажира за регистрацию в аэропорту вместо регистрации онлайн.
«Если вы не зарегистрируетесь онлайн за два часа до запланированного времени вылета, вы можете зарегистрироваться в аэропорту за 40 минут до вылета, но с вас будет взиматься плата за регистрацию в аэропорту», — свидетельствует политика авиакомпании.
Чтобы избежать этих дополнительных расходов, в Ryanair советуют пассажирам зарегистрироваться онлайн и прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени, учитывая возможные очереди на сдачу багажа и прохождение проверки на безопасность, особенно в топсезон.

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По материалам:
УНІАН
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