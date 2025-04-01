Ryanair предупреждает о росте цен на авиабилеты летом 2025 года — Finance.ua
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Ryanair предупреждает о росте цен на авиабилеты летом 2025 года

Личные финансы
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Ryanair предупреждает о росте цен на авиабилеты летом 2025 года
Ryanair предупреждает о росте цен на авиабилеты летом 2025 года
Пассажирам Ryanair, которые этим летом планируют путешествия, придется готовить кошельки и быть готовыми платить по более высоким тарифам, чем в прошлом году. Ситуация может измениться в зависимости от геополитических потрясений.
Об этом рассказал генеральный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Майкл О’Лири в интервью The Independent.
«Сейчас мы активно бронируем билеты. Тарифы немного выше, чем в прошлом году, но пока забронировано только около 40% пропускной способности, я думаю, что она все еще нестабильна», — говорит О’Лири.
По его словам, все планы могут развалиться, если в Украине произойдут неблагоприятные события, если президент США Дональд Трамп совершит какую-нибудь глупость в Белом доме, если в городах Европы произойдут теракты.
«Пока кажется, что люди активно бронируют билеты на это лето, и тарифы будут расти. Они будут немного выше, чем в прошлом году. Но наши тарифы в прошлом году были на 8% ниже, чем в предыдущем. Поэтому я думаю, что мы восстановим часть потерь», — пояснил О’Лири.
Кроме того, он поделился планами по развитию авиакомпании.
«У нас есть миссия — достичь 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы не остановимся на 200 миллионах, мы не остановились на 100 миллионах. Нам осталось получить еще 336 самолетов от Boeing, и мы будем на верном пути до достижения 300 миллионов пассажиров до 2034 года. Мы идем вперед к межгалактическому господству и не собираемся останавливаться», — отметил глава лоукостера.
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Напомним, авиакомпания Ryanair запустила эксклюзивную схему скидок для часто летающих пассажиров. Услуга позволит получить преимущества при покупке мест и туристической страховки.
Стоимость 12-месячной подписки составляет 79 фунтов стерлингов, а это примерно 4266 гривен. Участники программы получат возможность бесплатного бронирования мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным эксклюзивным распродажам мест.
По материалам:
УНІАН
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